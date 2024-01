Foggia. Intese raggiunte e mancate, pendenze e lasciti della gestione commissariale, l’abbraccio mortale con il Partito Democratico, queste ed altri scenari nell’intervista a tutto tondo con Francesco Strippoli, un outsider della politica dei partiti e degli inciuci, oggi consigliere di maggioranza espressione del Mov5Stelle foggiano.

Strippoli, trentaquattrenne foggiano si è fatto conoscere per uno sfrenato civismo che ha contraddistinto la sua militanza ne La società civile, associazione nata dalla volontà di migliorare la vivibilità del capoluogo, facendo spesse volte le pulci all’amministrazione guidata da Franco Landella, e membro di No Cap, sodalizio mirante alla tutela dei braccianti agricoli.

In città sta facendo discutere l’accesso agli atti della GDF al Comune, per un Blitz dei militari della Guardia di Finanza negli uffici dell’Area Tecnica del Comune di Foggia. Al centro dell’operazione, un’inchiesta della Procura della Repubblica di Foggia relativamente all’affidamento dell’appalto per la gestione del cimitero. Un appalto da oltre 18 milioni di euro il cui bando, pubblicato l’11 agosto dello scorso anno, prevedeva la gestione per undici anni del servizio, oltre alla progettazione esecutiva e l’affidamento della concessione dei lavori di costruzione dei loculi nel cimitero.

Collegata a questa inchiesta ci sarebbe pure l’affidamento decennale ad Amiu Puglia, scelte queste che secondo quanto riferisce Strippoli ai microfoni di StatoQuotidiano, sarebbero di natura politica piuttosto che legate ad una mera gestione ordinaria a cura dei commissari. Una dichiarazione che avalla il già noto pensiero del militante foggiano sulla giustezza dell’opera di bonifica messa in atto dalle gestioni commissariali degli enti comunali.

“L’Inchiesta Amiu potrebbe essere connessa con quella dei servizi cimiteriali- sostiene – Ci sono state scelte a mio avviso tendenti ad una politicizzazione dell’operato commissariale, ritengo che i commissari avrebbero potuto occuparsi delle assunzioni piuttosto che affidare per 9 anni ad Amiu e ad Edison, rispettivamente i servizi rifiuti e di illuminazione elettrica, evitando magari di effettuare deleteri scorrimenti di graduatoria, optando per la rotazione degli incarichi dirigenziali. Insomma, quell’opera di bonifica dell’ente non c’è stata. Tali scelte sopravviveranno a loro per anni”.

Quanto all’abbraccio “mortale” con il PD, il pentastellato difende la scelta caduta dal Mov5Stelle su Maria Ida Episcopo, rivendicando tale candidatura come un’operazione tutta contiana.

“E’ indubbio che quello di Maria Ida Episcopo fosse un nome speso dal movimento, una scelta che le altre forze hanno fatto fatica ad accettare”.

Resta qualche boccone amaro ancora indigesto, come il mancato terzo assessorato, ma poco male. I grillini hanno portato a casa due assessorati chiave per la città e altamente identitari della storia del Movimento5Stelle come ambiente e welfare.

“Ci tenevamo ad avere per noi il welfare e l’ambiente- rimarca Strippoli- assessorati su cui ci sono stati bracci di ferro. Il Pd ha ottenuto le deleghe al bilancio e alla cultura, assessorati di sicura visibilità. Ma dopo questa fase politica la nostra è una convivenza responsabile, mirata a lavorare per il bene della città”, assicura il consigliere ricordando comunque una certa tensione nella fase negoziale di formazione della giunta.

“Sicuramente i candidati del Pd hanno agito con forza per poter ottenere il massimo, da parte nostra, ci siamo impegnati per ottenere quanto richiesto sebbene avessimo ferma la volontà di avere il terzo rappresentante in giunta. Abbiamo chiesto di poter avere la delega ai lavori pubblici, e ciò ha costituito un altro elemento di discordia, ma poi la scelta è caduta su di un tecnico del Pd, (l’assessore Pino Galasso, ndr) che si è rivelata nei fatti molto buona, visto il grande livello di competenza che sta caratterizzando il suo operato”, dichiara.

Le scelte dell’assessore piddino stanno suscitando qualche clamore in materia edilizia, relativamente al nuovo piano di recupero messo in atto da Galasso.

“Ritengo molto positivo l’operato dell’assessore. So di una sua intenzione di convocare tutte le aziende che fanno lavori su strada per dare una linea di coordinamento”.

Quanto alle politiche agricole che a livello europeo stanno mettendo in difficoltà le aziende italiane e del territorio di Capitanata in particolare, l’attivista di No Cap non ha dubbi sulla bontà della protesta degli operatori del settore.

“Sono a favore delle imprese, purtroppo l’Europa tende a favorire i grandi colossi che riescono a reagire a cambiamenti radicali in maniera indolore, mentre il piccolo agricoltore arranca persino nel quotidiano. Questa apertura verso i prodotti ucraini é chiaramente una scelta politica che va in direzione di logiche geopolitiche chiare che penalizzano i nostri produttori. Sono quindi solidale con i nostri agricoltori. Noi di No Cap, non siamo per una lotta tra imprenditori agricoli e braccianti, ma per un’intesa vincente contro per i colossi della grande distribuzione organizzata”.