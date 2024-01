Foggia. “Alle responsabilità di una parte della tecnostruttura comunale si aggiungono quelle della politica se non si correggono gli errori”.

I consiglieri comunali di Forza Italia Luigi Fusco (capogruppo al Comune di Foggia di Forza Italia) e Pasquale Rignanese (vice capogruppo di Forza Italia), hanno raccolto le segnalazione di numerosi cittadini sulla pubblica illuminazione nell’isola pedonale di Corso Vittorio Emanule dopo il cambio delle lampade vecchie con quelle a LED.

“I commercianti non sono soddisfatti della potenza dell’illuminazione per la zona più importante a livello commerciale della città e, nonostante le segnalazioni dei cittadini, non è stato fatto ancora nulla per rendere la strada del commercio anche più sicura oltre che più attrattiva.

Di esempi di gestione non all’altezza della situazione possiamo farne tanti, come nel caso delle strade appena asfaltate e pochi giorni dopo di nuovo rotte per consentire lavori che, invece, potevano essere programmati prima del rifacimento stradale come (qualche giorno fa) per via Radice a ridosso della chiesa del Carmine nuovo. Per non parlare dei pali che a semiarco illuminavano anche le strade, sostituiti da quelli dritti che con la presenza di alberi non ottengono gli stessi risultati.

Facciamo appello alla Sindaca e all’Assessore competente affinché si volti pagina evitando disagi ai cittadini e sperpero di danaro pubblico”, sottilineano Fusco e Rignanese.