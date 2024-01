FOGGIA – Nella mattinata di oggi, lunedì 29 gennaio 2024, nell’ambito della manifestazione nazionale di protesta degli agricoltori, anche Foggia è interessata da un corteo itinerante di circa 200 mezzi agricoli e circa 300 persone provenienti da tutti i presidi della Provincia di Foggia.

Il corteo di protesta è partito alle 9 dal Green Park sulla SS16 per percorrere via San Severo, via Sant’Alfonso de Liguori, via Manfredi, piazzale Vittorio Veneto, viale XXIV Maggio, piazza Cavour, via Torelli, via Conte Appiano, piazza Pavoncelli, via Onorato, via Sant’Alfonso de Liguori, via San Severo direzione SS673 con termine presso i propri presidi di provenienza.