RIGNANO GARGANICO (FOGGIA) – Arriva il grido d’allarme e nel contempo l’appello degli agricoltori di Rignano Garganico al sindaco Luigi Di Fiore: “Scenda con noi in campo – dichiarano a RignanoNews.com – si metta alla guida di un nostro trattore e inizi a protestare con noi per la sopravvivenza del sistema agricolo locale, provinciale, regionale e nazionale; senza di noi il più piccolo comune del Parco Nazionale del Gargano chiude i battenti”.

Il messaggio al primo cittadino Di Fiore è chiarissimo, i piccoli comuni di Rignano si reggono essenzialmente sul ramo agricolo e agro-pastorale.

L’Europa sta giocando al massacro e l’aumento della tassazione, dei costi vivi di produzione e di raccolta, come pure la riduzione degli incentivi da parte di Governo e UE stanno mettendo in ginocchio un ambito vitale per l’economia, lo sviluppo e l’occupazione.

Oggi gli agricoltori rignanesi sono scesi in campo, ma senza il supporto della Pubblica Amministrazione e con l’assenza dei rappresentanti istituzionali locali. Non è possibile, dicono, continuare a lottare da soli per una problematica che riguarda la collettività.

Le organizzazioni agricole Rignanesi e di Puglia, in sostanza, contestano la riforma della Politica Agricola Comune (PAC) dell’Unione Europea (UE).

Riassumendo i principali punti sollevati nel comunicato:

Riforma della PAC: gli agricoltori chiedono al Governo di intervenire con decisione presso l’UE per riformare la PAC. Si esprime la necessità di riesaminare le misure che impongono una riduzione della produzione agricola.

Uso dei fitofarmaci: viene sottolineato che le imprese agricole stanno già producendo prodotti alimentari a residuo zero, e si esprime preoccupazione per la riduzione del 65% dell’uso dei fitofarmaci entro il 2030. Si teme che ciò possa portare a una contrazione delle produzioni e alla dipendenza alimentare da Paesi che utilizzano sostanze chimiche vietate in Europa.

Ecoschemi: si sostiene la necessità di modificare gli ecoschemi, in quanto si ritiene che abbiano un impatto negativo, in particolare sull’olivicoltura e la cerealicoltura della Puglia.

Costi di produzione: si evidenziano gli aumenti significativi dei costi di produzione negli ultimi tre anni, inclusi quelli legati al gasolio agricolo, ai fitofarmaci, alle materie prime e all’approvvigionamento idrico.

Si sottolinea la necessità di affrontare questa situazione a livello europeo per garantire la competitività delle aziende agricole.

Calamità e fitopatie: si richiede un intervento a livello europeo per contrastare gli impatti economici causati da eventi climatici estremi e fitopatie come la Xylella. Si propone la formazione di una rete internazionale di ricerca e sviluppo per affrontare la Xylella.

Concorrenza sleale: si chiede che il governo agisca in Europa per uniformare gli standard e evitare la concorrenza sleale. Si auspica il supporto alle aggregazioni per accrescere il potere contrattuale dei produttori nei confronti di intermediari, parte industriale e grande distribuzione.

Sburocratizzazione: si sollecita un’azione sistematica di semplificazione burocratica, con particolare attenzione alla riduzione della burocrazia per gli agricoltori, gli agriturismi e il rilascio di autorizzazioni.

La nota degli agricoltori rignanesi riflette le preoccupazioni del settore agricolo locale e l’appello per un intervento a livello nazionale ed europeo per affrontare le sfide e sostenere le imprese agricole.

Cosa deciderà di fare il primo cittadino? Scenderà in campo a difendere l’agricoltura cittadina? Vedremo, intanto la protesta continua.