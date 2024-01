Foggia. Il 24° anno accademico 2022-2023 dell’Università di Foggia è stato inaugurato stamani, lunedì 29 gennaio. La cerimonia si è svolta nell’Aula Magna Valeria Spada del Dipartimento di Economia (Via Caggese, 1) alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose.

L’evento si aperto con il consueto corteo accademico e con l’esecuzione dell’inno nazionale e del Gaudeamus Igitur a cura del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia. Confermata la presenza di numerosi Rettori delle Università italiane.

A seguire, gli interventi della Presidente del Consiglio degli Studenti Emanuela Vocino, del Coordinatore dell’Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia, sezione di Foggia Matteo Caputo e della rappresentante del Personale tecnico, amministrativo e bibliotecario Sara Perrella.

Il Rettore Lorenzo Lo Muzio ha tenuto la relazione inaugurale. L’evento è stato patrocinato dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Foggia, dal Comune di Foggia, dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social unifg.

“La nostra è una giovane università nata nel 1999 ma che sta crescendo rapidamente. Abbiamo superato i 14mila studenti. Noi siamo proiettati nel futuro perché cercheremo sempre di migliorare le nostre performance sia dal punto di vista della ricerca , della didattica e terza missione”. Così questa mattina il rettore dell’Università di Foggia Lorenzo Lo Muzio all’inaugurazione del 24esimo anno accademico.

“Le offerte formative – ha aggiunto Lo Muzio – sono quelle tradizionali a cui si aggiungono nuovi corsi sia in area agraria sia in area medica sia in area economico giuridica. Strettamente necessaria la collaborazione dell’università con tutte le istituzioni . L’università non può essere un ente nel territorio ma del territorio”. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.

LE PAROLE DEL MINISTRO BERNINI

“Il nostro impegno fondamentale è garantire al massimo il diritto allo studio perché è importante sapere che l’università italiana riserva la frequenza gratuita al 40 per cento degli studenti italiani». Lo ha assicurato la ministra all’Università e ricerca Anna Maria Bernini, intervenendo da remoto all’inaugurazione del 24esimo anno accademico dell’Università di Foggia. «La cosa che probabilmente rappresenta il core di ogni università è il diritto allo studio che non significa solo borse di studio“, ha aggiunto.

“Altro tema importante e fondamentale è quello dell’housing, cioè gli spazi in cui studiare. Abbiamo tre frecce al nostro arco – ha spiegato -. La prima riguarda il Pnrr per creare nuove strutture per la didattica e luoghi di aggregazione per gli studenti. Altro strumento è la legge 338 che, sulla base di un bando emanato dal ministero, eroga fondi alle università.

Il terzo strumento riguarda un protocollo d’intesa siglato mesi fa tra ministero dell’Università e il Demanio per prendere e condividere immobili abbandonati nei centri città e metterli a disposizione degli studenti”. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI