Manfredonia, 29 gennaio 2024. Siamo alla ricerca del Carnevale nelle scuole insieme ad Antonio Beverelli.

E molto molto di più: abbiamo voluto incontrare e sentire anche i 𝐦𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐚𝐩𝐞𝐬𝐭𝐚𝐢 della città, per avere le loro opinioni riguardo la 70ª 𝐞𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐫𝐧𝐞𝐯𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚.

Siamo alla prima puntata della seconda edizione: parla il 𝐦𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐚𝐩𝐞𝐬𝐭𝐚𝐢𝐨 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐀𝐬𝐩𝐫𝐨.

Lo abbiamo incontrato in piazza, dinanzi al Municipio, mentre era in città, visto che lui abita in zona San Salvatore.

Buona visione.

