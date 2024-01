Volteggiano le foglie al vento, verdi e leggere. All’improvviso l’oscurità, il rombo di un tuono, il silenzio eterno.

Manfredonia. Un caro saluto al prof. Matteo Pasqua che ci ha lasciati per fare ritorno alla casa del Padre, valido docente di lettere al Liceo classico che per tanti anni ha formato intere generazioni sempre con dedizione e rigore professionale, e se a volte appariva eccessivamente severo, forse lo era per un forte attaccamento all’insegnamento, incitando i propri alunni a non sottrarsi ai sacrifici pur di migliorare la propria preparazione culturale.

I funerali si terranno domani pomeriggio a Crevalcore (BO) alle 16.30, il trigesimo a Manfredonia (FG).

Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze.