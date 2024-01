CAUSE

CORSO MANFREDI, PH ANTONIO TROIANO (immagine d'archivio non riferita al testo)

Manfredonia. Un cittadino si è trovato involontario testimone questa sera, verso le ore 21, di un’aggressione avvenuta in prossimità di un bar lungo Viale Aldo Moro a Manfredonia.

Il cittadino, residente nella zona, racconta il suo shock a StatoQuotidiano dopo essere stato testimone oculare di quanto accaduto.

L’episodio si è verificato quando il cittadino stava passando in macchina con sua madre. Convinti che un giovane stesse aggredendo una ragazza, è sceso rapidamente per cercare di intervenire. Ciò che hanno visto, però, ha sorpreso e sconcertato entrambi: due ragazzi stavano invece malmenando un giovane dalle sembianze tranquille.

I responsabili dell’aggressione si sono dileguati velocemente verso Via della Croce, lasciando il giovane aggredito che si è diretto con passo veloce verso un bar. Nonostante i tentativi del cittadino di seguirlo e richiamare la sua attenzione, il giovane non ha reagito e ha continuato il suo percorso apparentemente indifferente.

Risalito in macchina, il cittadino ha notato che il giovane aggredito ha incontrato due amici in un bar e ha proseguito il suo cammino con loro per il corso della giornata. Tuttavia, al momento della riconsegna verso casa, l cittadino ha dichiarato di aver riconosciuto i presunti aggressori salire su un autobus circolare, intrattenendosi con l’autista, forse a causa di un mancato biglietto.

La situazione solleva numerose domande sulla sicurezza nella zona e sulla reazione delle persone di fronte a un episodio così grave. Il cittadino ha espresso la sua preoccupazione a StatoQuotidiano.it riguardo alla mancanza di reazione da parte della presunta vittima e ha affermato di essere pronto a collaborare con le autorità per identificare gli aggressori.

Al momento, non sono ancora chiare le motivazioni dietro l’aggressione e se la vittima intenda o meno presentare denuncia. Si resta in attesa di ulteriori sviluppi su questo incidente.