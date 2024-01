SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Suo marito, Antonio Pio Cappucci, ha presentato una denuncia querela nei confronti di tre medici dell’ospedale, cercando giustizia e la verità su quanto accaduto.

Il dramma ha avuto inizio tra il 15 e il 16 gennaio 2019, quando la signora Viscio ha subito un’emorragia ed è stata portata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale.

Il mattino successivo, ha affrontato un parto cesareo gemellare ed è stata successivamente trasferita in rianimazione, dove purtroppo è deceduta dopo 13 giorni.

Antonio Pio Cappucci ha atteso quattro lunghi anni per cercare giustizia per la sua defunta moglie.

Ha presentato una denuncia querela nei confronti di tre medici dipendenti dell’ospedale, dando il via a uno dei primi casi di rinvio a giudizio per omicidio colposo.

Cappucci ha dichiarato: “Davvero non riesco a capire come sia potuto succedere in un ospedale all’avanguardia come Casa Sollievo”.

Ha evidenziato il sostegno ricevuto dal presidente di Casa Sollievo, Padre Franco Moscone, ma ha espresso il disappunto per la mancanza di comunicazione riguardo allo stato dei bambini.

L’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza ha risposto alla vicenda affermando che la paziente presentava una complessa anomalia di sviluppo anatomico della placenta.

Il parto gemellare si è svolto regolarmente, ma è emersa una complicanza successiva.

Nonostante gli intensi sforzi dell’equipe medica multidisciplinare, la donna è deceduta a causa di una crisi cardio-respiratoria acuta irreversibile.

La Casa Sollievo ha espresso la partecipazione al dolore della famiglia e ha dichiarato di attendere fiduciosa le determinazioni dell’autorità giudiziaria.

La vicenda mette in luce le sfide e le responsabilità nel contesto della medicina e pone l’ospedale di Casa Sollievo sotto il riflettore della giustizia.