Foggia, anziana di 94 anni lasciata solitaria e incustodita

L’anziana signora di 94 anni è ancora assistita dalla “Fortuna” nonostante Assistenti Sociali, Sindaco e Comune ne siano a conoscenza. A denunciare la situazione di questa anziana signora di 94 anni, è stato il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane Alessandro Manzella, questo già il 16 gennaio scorso, illustrando con un video girato da lui personalmente, dove si evince la difficoltà dell’anziana signora a deambulare, oltre al fatto di rimane incustodita tutta la notte e gran parte del giorno. Ogni giorno che passa, è un giorno fortunato per la signora e certamente questa situazione non può andare avanti a colpi di fortuna. “Questo, ovviamente, che sia ben chiaro per gli organi preposti a conoscenza di questa situazione”.

Il primo passo, aggiunge Manzella, che gli assistenti Sociali, Sindaco ASL e tutti gli organi preposti, sono chiamati a svolgere (urgentemente vista la gravità) è quello di valutare la situazione allo scopo di conoscere l’anziana signora e la sua storia e individuare insieme il perché, rimane sola tutta la notte e gran parte del giorno, nonostante percepisca una buona pensione e potrebbe permettersi, in tutta tranquillità una assistenza H24, invece di rimanere sola, tutta la notte e gran parte del giorno, con l’alto rischio di cadere, come già successo nel 2015, con importante intervento chirurgico.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane