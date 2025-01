Orta Nova, ergastolo definitivo per Cristoforo Aghilar dopo la sentenza della cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per Cristoforo Aghilar, 41 anni, reo confesso dell’omicidio di Filomena Bruno, donna di 53 anni, avvenuto a Orta Nova, in via Diaz, il 28 ottobre 2019. La sentenza definitiva segna la conclusione di una lunga vicenda giudiziaria che ha visto Aghilar condannato per un delitto efferato e pianificato, con l’aggravante dello stalking. L’omicidio si consumò dopo che Aghilar, evadendo dai domiciliari, colpì mortalmente Filomena Bruno con alcune coltellate. La donna, già vittima di un tormentoso stalking da parte dell’uomo, era stata perseguitata anche nei giorni precedenti al femminicidio. Due giorni prima dell’omicidio, infatti, Aghilar aveva tentato di ucciderla con una pistola, ma senza riuscirci.

In quell’occasione, la vittima era accompagnata dal fratello Antonio, che, fortunatamente, riuscì a evitare una tragedia ancora peggiore. Il processo per l’omicidio di Filomena Bruno aveva visto una richiesta di ergastolo già in primo grado, con una conferma in appello, e ora, con la sentenza della Cassazione, la pena a vita per Aghilar è definitiva. Il crimine, perpetrato con crudeltà, aveva scosso la comunità e suscitato un’ampia attenzione mediatica. Un aspetto che ha complicato ulteriormente la vicenda è stato il comportamento delle forze dell’ordine. La famiglia della vittima, difesa dall’avvocato Michele Sodrio, ha intrapreso un’azione legale contro i Carabinieri, accusandoli di aver adottato misure di protezione insufficienti, non in linea con le normative previste dalla legge del “Codice Rosso”, che disciplina le misure contro la violenza sulle donne. Questa causa proseguirà ora davanti al Tribunale di Bari, con la famiglia Bruno che chiede un risarcimento per i danni subiti.

Aghilar, oltre a essere responsabile dell’omicidio, era stato anche uno dei protagonisti della clamorosa rivolta del carcere di Foggia nel marzo del 2020, durante la quale un gran numero di detenuti, tra cui lui, erano riusciti a evadere. Aghilar fu catturato qualche mese dopo a Minervino Murge. Ora, con la sentenza della Cassazione, dovrà scontare l’ergastolo, la massima pena per il suo crimine. La storia di Filomena Bruno è un triste esempio di violenza domestica che ha scosso non solo la sua famiglia, ma anche la comunità di Orta Nova e l’intera provincia di Foggia, portando alla luce le gravi lacune nel sistema di protezione delle vittime di stalking e violenza.