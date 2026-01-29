Edizione n° 5961

Home // Cerignola // Audace Cerignola, trasferta vietata allo Zaccheria: il comunicato ufficiale

ZACCHERIA NO AUDACE Audace Cerignola, trasferta vietata allo Zaccheria: il comunicato ufficiale

In vista del match, infatti, il Prefetto della Provincia di Foggia ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel Comune di Cerignola

Foggia in crisi: la Cavese espugna lo Zaccheria, stagione compromessa ph Enzo Maizzi

ph Enzo Maizzi - ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Gennaio 2026
Cerignola // Sport //

CERIGNOLA – La Serie C entra nel vivo e il 24° turno di campionato accende i riflettori sul derby pugliese tra Foggia e Audace Cerignola, in programma domenica 1 febbraio alle ore 20.30 allo stadio Pino Zaccheria. Una sfida molto attesa, che però si giocherà senza il sostegno dei tifosi gialloblù.

In vista del match, infatti, il Prefetto della Provincia di Foggia ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel Comune di Cerignola, impedendo di fatto la trasferta ai sostenitori dell’Audace. Una decisione che spegne l’entusiasmo della tifoseria ospite e priverà il derby di una componente fondamentale del suo spettacolo: il calore sugli spalti.

Il provvedimento è stato ufficializzato dalla società gialloblù attraverso un comunicato diffuso nelle scorse ore.

Si comunica che, in occasione dell’incontro di calcio Foggia – Audace Cerignola, in programma domenica 1 febbraio alle ore 20.30 presso lo stadio Pino Zaccheria, il Prefetto della Provincia di Foggia ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel Comune di Cerignola.”

Nonostante l’assenza del pubblico ospite, la gara resta cruciale per entrambe le squadre in ottica classifica, in un girone C che continua a regalare equilibrio e colpi di scena. Sul campo sarà battaglia vera, anche se sugli spalti il derby si preannuncia inevitabilmente a metà.

Cavese, caccia al sostituto di Sorrentino: Perlingieri dice no e va al Cerignola

CAVA DE’ TIRRENI – Dopo l’addio di Sorrentino, passato alla Torres, la Cavese è al lavoro per individuare il nuovo rinforzo offensivo in questa fase di calciomercato. Tuttavia, uno degli obiettivi seguiti dal club metelliano è ormai sfumato.

Secondo quanto riportato da TuttoC.com, la trattativa per Mario Perlingieri non andrà a buon fine. L’attaccante classe 2005, attualmente in prestito al Crotone dal Benevento, ha infatti declinato la destinazione Cavese ed è ormai destinato a vestire la maglia dell’Audace Cerignola.

Una scelta che costringe la società blufoncé a rivedere i propri piani e a tornare sul mercato alla ricerca di un profilo in grado di colmare il vuoto lasciato da Sorrentino, in un reparto offensivo che necessita di rinforzi per il prosieguo della stagione. Fonte: TuttoC.com

