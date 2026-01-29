Edizione n° 5960

Home // Cerignola // Cerignola, “Centro di Legalità Permanente”: cambia il RUP del progetto PNRR da 2,5 milioni

CERIGNOLA LEGALITA' Cerignola, “Centro di Legalità Permanente”: cambia il RUP del progetto PNRR da 2,5 milioni

Cerignola mette in sicurezza la continuità amministrativa di uno degli interventi più simbolici legati al riuso sociale dei beni confiscati

Cerignola, “Centro di Legalità Permanente”: cambia il RUP del progetto PNRR da 2,5 milioni

Francesco Bonito in Consiglio Comunale a Cerignola - Fonte: Cerignolaviva.it - archivio

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
29 Gennaio 2026
Cerignola // Politica //

Cerignola mette in sicurezza la continuità amministrativa di uno degli interventi più simbolici legati al riuso sociale dei beni confiscati: il “Centro di Legalità Permanente”, finanziato nell’ambito del PNRR (Missione 5) con un quadro economico complessivo di 2,5 milioni di euro. Con determinazione dirigenziale (Reg. Gen. n. 98 del 28 gennaio 2026) il Comune dispone la sostituzione del Responsabile unico del progetto (RUP) e del gruppo di lavoro di supporto, un passaggio tecnico ma cruciale per evitare rallentamenti e garantire il rispetto delle scadenze.

Il provvedimento ricostruisce l’origine dell’intervento: la candidatura nasce dall’avviso dell’Agenzia per la Coesione Territoriale del 23 novembre 2021 e dalle successive delibere comunali che hanno dato indirizzo agli uffici e approvato il progetto di fattibilità.

L’ammissione a finanziamento viene richiamata attraverso il decreto dell’Agenzia (n. 473/2022) che inserisce Cerignola tra gli enti beneficiari.
Il punto di svolta, oggi, è legato a una circostanza organizzativa: l’architetto Andrea Canistro, nominato RUP nel 2025, non risulta più in servizio presso l’Ente, rendendo impossibile proseguire nello svolgimento delle funzioni previste dalla normativa.

Il dirigente evidenzia quindi la necessità di garantire “continuità amministrativa, tecnica e procedurale” e di assicurare il regolare avanzamento delle attività progettuali e attuative.

La scelta del nuovo responsabile ricade sul dott. Francesco Casamassima, dirigente dell’Unità di Progetto PNRR del Comune, individuato come figura in possesso dei requisiti e delle competenze richieste dall’articolo 15 del D.Lgs. 36/2023. L’atto non si limita alla sostituzione del RUP: viene infatti ricostituito anche il gruppo di lavoro che dovrà supportare le diverse fasi della procedura, con l’indicazione nominativa dei componenti (Maurizio Maria Ceccio, Anna Difrancesco, Daniela Longo, Francesca Tucci).
Nel dispositivo finale, l’amministrazione chiarisce che il nuovo RUP curerà ogni adempimento necessario e “eserciterà tutte le funzioni previste dalla normativa vigente”, mentre viene ribadita l’esclusione di conflitti di interesse in relazione all’intervento.

A cura di Giovanna Tambo.

