MANFREDONIA – Nuovi spazi per la sepoltura nel cimitero comunale: con determinazione n. 240 del 29 gennaio 2026, il Settore Lavori pubblici e autorizzazioni ambientali del Comune di Manfredonia ha approvato lo schema di convenzione (scrittura privata) per interventi all’interno della tomba “Sant’Antonio”, finalizzati alla realizzazione di 256 nuovi loculi e 57 ossari.

Il soggetto coinvolto è l’Ordine Francescano Secolare (O.F.S.), indicato negli atti come concessionario di suoli cimiteriali su cui insistono più tombe (oltre a “Sant’Antonio”, vengono richiamate “vecchia San Francesco”, “Colonnato”, “nuova San Francesco” e altre).

La convenzione, in sostanza, disciplina condizioni e passaggi per consentire l’esecuzione delle opere interne e regolare la gestione successiva.

La ripartizione: metà loculi all’O.F.S. e metà al Comune

Uno dei punti centrali è la distribuzione: il 50% dei loculi sarà assegnato all’O.F.S. e il 50% al Comune di Manfredonia.

Nelle delibere richiamate, inoltre, viene fissata una priorità per l’utilizzo dei loculi comunali: destinazione preferenziale a chi intende tumulare il coniuge e/o parenti di primo grado in linea retta, deceduti dal 1° gennaio 2018 e già collocati in tumulazioni provvisorie.

Sul versante economico, l’atto sottolinea che le opere non comportano oneri economici per il Comune e non incidono sul bilancio comunale.

In capo all’O.F.S. restano una serie di adempimenti operativi: tra questi, la ricognizione dei loculi nella propria disponibilità per formare un elenco degli “usuari” (con supporto degli uffici comunali), e la gestione dei loculi scaduti in relazione alle esigenze immediate del cimitero.

Nel perimetro delle opere vengono inseriti anche interventi per l’eliminazione o mitigazione delle barriere architettoniche e il ripristino della piena funzionalità dell’ascensore montaferetri presente nella struttura.

Il progetto esecutivo dovrà essere presentato dopo la sottoscrizione della convenzione e il ritiro del permesso di costruire, recependo prescrizioni e indicazioni degli uffici competenti.

Retrocesso al Comune entro un anno dal collaudo

La convenzione non si chiude con la fine del cantiere. Entro un anno dal collaudo tecnico-amministrativo delle opere, l’O.F.S. dovrà recedere dalle concessioni e trasferire al Comune tutti i diritti delle tombe realizzate.

Da quel momento, gestione e manutenzione passeranno a Palazzo San Domenico, con una clausola di “presa in carico” della persona addetta alle pulizie attraverso l’appaltatore dei servizi cimiteriali.

Sul fronte dell’esecuzione, l’atto prevede due strade: ricorrere a una stazione appaltante qualificata (committenza ausiliaria) oppure procedere con una selezione/gara al massimo ribasso consultando almeno cinque operatori economici edili in possesso di adeguata qualificazione.

È prevista anche la nomina, da parte dell’O.F.S. e a proprio carico, di un Responsabile di progetto (R.d.P.).

La determinazione propone, infine, come riferimento tecnico il funzionario ing. Giuliani Giampio (capo servizio Cimitero comunale), indicato come figura che segue da tempo i rapporti e l’iter del procedimento.

L’intervento punta ad aumentare la disponibilità di posti e a ridurre il ricorso alle tumulazioni provvisorie.

A cura di Michele Solatia.