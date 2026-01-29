MANFREDONIA – Tentativo di furto sventato nella notte al Bar della stazione di servizio Camer, lungo la SS 89 Foggia–Manfredonia.

L’azione criminale è stata interrotta grazie al tempestivo intervento delle pattuglie dell’Istituto di Vigilanza Casalino, in sinergia con le Forze dell’Ordine, evitando conseguenze ben più gravi per l’esercizio commerciale.

L’allarme è scattato intorno alle 01:23, quando il sistema di videosorveglianza esterno ha segnalato un’anomalia: una delle telecamere risultava divelta, chiaro indizio di un tentativo di intrusione. Solo due minuti dopo, alle 01:25, è arrivata anche la segnalazione dell’allarme antintrusione, confermando il sospetto di un’effrazione in atto.

Immediata la risposta operativa: la centrale dell’Istituto di Vigilanza Casalino ha attivato le pattuglie sul territorio, avvisando contestualmente il gestore del bar e le Forze dell’Ordine. Gli operatori della vigilanza sono giunti sul posto in tempi rapidissimi, riscontrando evidenti segni di scasso: danneggiamenti al muro laterale dell’edificio e alla serranda d’ingresso del locale.

Successivamente, con l’arrivo del proprietario e delle pattuglie delle Forze dell’Ordine, è stato effettuato un sopralluogo all’interno dell’esercizio. Dagli accertamenti è emerso che nulla è stato rubato: i malviventi, probabilmente messi in fuga dall’arrivo della vigilanza, non sono riusciti a portare a termine il colpo. Restano tuttavia i danni strutturali alla muratura e agli accessi, ora al vaglio per le necessarie riparazioni.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza delle attività commerciali, soprattutto lungo le arterie stradali più trafficate. Ancora una volta, la combinazione tra sistemi di sicurezza tecnologici e pronto intervento delle guardie giurate si è rivelata decisiva per contenere i danni e impedire un furto che avrebbe potuto avere conseguenze economiche ben più pesanti.