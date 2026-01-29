Con “Pietas”, si chiude al teatro Dalla il ciclo degli appuntamenti del focus DANZA nell’ambito della stagione di prosa “RESPIRA”

Il pianto di un bambino irrompe sul palco. Un gruppo di danzatori si muove, i loro corpi si contraggono, si estendono, si agitano, si deformano…..

“Pietas” è l’ultimo appuntamento dei quattro in programma del ciclo di teatro-danza, inserito all’interno della stagione “Respira”: uno spettacolo che trae ispirazione dalla poetica di Pier Paolo Pasolini, esplorando una visione “religiosa” e “miracolosa” del mondo, lontano da dogmi confessionali. La rappresentazione del coreografo e regista Antonello Tudisco in coproduzione con Le Granit Scene Nationale de Belfort, affronta temi di compassione e dolore con una narrazione drammatica.

Il percorso si snoda attraverso tre “stazioni”, una sorta di Via Crucis laica che parte dal dolore di una malata terminale, per attraversare la sofferenza di un homeless massacrato di botte, per approdare infine proprio al personaggio di Pier Paolo Pasolini, ucciso brutalmente nella notte tra l‘1 e il 2 novembre 1975 sulla spiaggia di Ostia, in circostanze ancora oggi oscure.

Esiste ancora la pietà? I ballerini interpretano il senso di “pietas” in modo egregio, i loro corpi soffrono, si agitano, saltano, scandiscono il tempo in scena, con sorprendente precisione.

Tutt’intorno aleggia il buio, il silenzio, un’atmosfera cupa che trascina lo spettatore in un coinvolgimento emotivo intenso.

Qualcosa stride, rumori metallici, una porta-tavolo in ferro quale scarno oggetto di scena che viene trascinato, spostato, trasportato, prende le sembianze del piano di un obitorio.

Una drammaturgia del movimento, corpi che si dimenano, cadono e si rialzano, si cospargono di sabbia, si abbracciano per poi respingersi, si strattonano a vicenda, si percuotono, si trascinano in un crescendo drammatico: braccia, gambe, volti…..i danzatori fanno scivolare addosso i loro indumenti in un gioco di vestizione- svestizione audace, pungente, sofferente.

Si scorge una nudità acerba, a tratti ingenua, a voler comunicare che di fronte al dolore restiamo nudi, impotenti, inermi.

L’epilogo è una sorpresa, un bimbo sale sul palco, in segno di speranza si avvicina ad un corpo esanime e gli restituisce la vita.

E’ tutta qui la narrazione, si legge nella mimica, nei passi, nelle azioni, nei gesti, nei corpi che divengono un’alternanza di sagome inerti e piroette fulminee.

Quando i riflettori si accendono, finalmente si scorgono meglio i lineamenti dei protagonisti: giovanissimi mano nella mano, sorridono, è in quel sorriso il riscatto del mondo, è il quel sorriso la pietas umana…

A cura della dottoressa Mariella La Forgia.