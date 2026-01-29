Milano, 29 gennaio 2026 – Nel mondo solo il 6% dei ristoranti stellati Michelin è guidato da una donna. In Italia – insieme alla Spagna – la percentuale sale a circa il 10%, una delle più alte a livello internazionale, ma ancora marginale se rapportata al totale. È da questi numeri che prende avvio il racconto di Cristina Bowerman, chef stellata dal 2010 e anima di Glass Hostaria a Roma, ospite dell’ultima puntata del videopodcast “Madeleine, la cucina ricorda”.

Ai microfoni del format, Bowerman affronta il tema del gender gap partendo da una questione culturale prima ancora che professionale: la persistente confusione tra cucina domestica e alta ristorazione. «Quando si parla di donne e gastronomia si pensa subito alla donna che cucina a casa. Ma guidare un ristorante è un’altra cosa: è una professione», sottolinea. Anche il linguaggio, secondo la chef, ha un peso determinante:

«Cuoco e chef non sono sinonimi. Chef è chi guida una brigata. Usare le parole in modo impreciso crea confusione e la confusione penalizza soprattutto le donne».

Accanto alla riflessione sul ruolo femminile, il ritratto che emerge è quello di una professionista che concepisce la cucina come progetto, responsabilità e visione. Bowerman rifiuta monotonia e sciatteria e rivendica il valore del galateo come forma di rispetto, un principio che affonda le radici nella sua storia personale. Le origini pugliesi, l’infanzia tra Bari e Cerignola e la cucina della nonna rappresentano il primo terreno di formazione del gusto. Il sapore che più di ogni altro la riporta indietro è una pasta con i piselli, preparata utilizzando anche le bucce per il brodo: «È come aprire un cassetto da cui escono tutte le memorie».

Nel racconto trovano spazio anche i maestri. Tra questi, Bowerman indica Angelo Troiani come riferimento decisivo della sua formazione: un esempio di rigore, sensibilità e palato, capace di tenere insieme alta cucina e memoria dei sapori. Un’eredità che ritorna nel progetto Madeleine, dove Troiani sarà protagonista di una delle prossime puntate, rafforzando il dialogo tra generazioni di chef.

Non manca una riflessione sul valore economico dell’esperienza gastronomica. Per Bowerman non esiste un limite di prezzo quando il cibo smette di essere semplice nutrimento e diventa ricerca, progetto, visione: «Come accade per l’arte o per il design, non tutto è per tutti, e non tutto deve esserlo». Una posizione netta che sposta il dibattito dal concetto di lusso a quello di esperienza.

Il ritratto si completa con momenti di ironia e inattese rivelazioni. Il comfort food della chef è un macaroni and cheese, il guilty pleasure un Pocket Coffee. Alla domanda su cosa cucinerebbe a un primo appuntamento, la risposta è secca: «Un veleno, così non vado avanti». Una battuta che chiarisce il suo rapporto con la cucina: niente seduzione, nessuna concessione sentimentale, ma controllo e lucidità.

Tra i momenti di cui si dice più orgogliosa, Bowerman ricorda anche esperienze lontane dal fine dining, come il lavoro nelle comunità locali in India, dove il cibo torna a essere essenziale: «Lì smette di essere performance e torna a essere nutrimento».

Il ritratto di Cristina Bowerman prende forma all’interno di “Madeleine, la cucina ricorda”, progetto narrativo di HQF Studio, scritto e condotto da Elisa del Mese e prodotto da Podstar. La memoria del gusto diventa la chiave per rileggere l’alta cucina italiana attraverso le storie di dieci chef protagonisti della scena contemporanea – da Enrico Bartolini a Isabella Potì – chiamati a sospendere il racconto della carriera per tornare ai sapori che ne hanno segnato l’origine, in un percorso ispirato alla madeleine di Marcel Proust e al concetto di memoria involontaria.

La puntata dedicata a Cristina Bowerman è disponibile da oggi su Spotify e su tutte le principali piattaforme di streaming.