Edizione n° 5961

BALLON D'ESSAI

GERRY "ROTTO" // Gerry Scotti smentisce le accuse di Corona sulle ‘Letterine’: «Mi sopravvalutano»
29 Gennaio 2026 - ore  09:56

CALEMBOUR

FOGGIA "CAVALLO DI RITORNO" // Foggia, estorsione con il metodo del “cavallo di ritorno”: arrestato minore
29 Gennaio 2026 - ore  09:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Dal gender gap nell’alta ristorazione al guilty pleasure di un Pocket Coffee: Cristina Bowerman si racconta

CRISTINA BOWERMAN Dal gender gap nell’alta ristorazione al guilty pleasure di un Pocket Coffee: Cristina Bowerman si racconta

Chef stellata dal 2010 e anima di Glass Hostaria a Roma, ospite dell’ultima puntata del videopodcast “Madeleine, la cucina ricorda”.

Cristina Bowerman e Elisa del Mese

Cristina Bowerman e Elisa del Mese

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Gennaio 2026
Cerignola // Cronaca //

Milano, 29 gennaio 2026 – Nel mondo solo il 6% dei ristoranti stellati Michelin è guidato da una donna. In Italia – insieme alla Spagna – la percentuale sale a circa il 10%, una delle più alte a livello internazionale, ma ancora marginale se rapportata al totale. È da questi numeri che prende avvio il racconto di Cristina Bowerman, chef stellata dal 2010 e anima di Glass Hostaria a Roma, ospite dell’ultima puntata del videopodcast “Madeleine, la cucina ricorda”.

Ai microfoni del format, Bowerman affronta il tema del gender gap partendo da una questione culturale prima ancora che professionale: la persistente confusione tra cucina domestica e alta ristorazione. «Quando si parla di donne e gastronomia si pensa subito alla donna che cucina a casa. Ma guidare un ristorante è un’altra cosa: è una professione», sottolinea. Anche il linguaggio, secondo la chef, ha un peso determinante:

«Cuoco e chef non sono sinonimi. Chef è chi guida una brigata. Usare le parole in modo impreciso crea confusione e la confusione penalizza soprattutto le donne».

Cover podcast Madeleine
Cover podcast Madeleine

Accanto alla riflessione sul ruolo femminile, il ritratto che emerge è quello di una professionista che concepisce la cucina come progetto, responsabilità e visione. Bowerman rifiuta monotonia e sciatteria e rivendica il valore del galateo come forma di rispetto, un principio che affonda le radici nella sua storia personale. Le origini pugliesi, l’infanzia tra Bari e Cerignola e la cucina della nonna rappresentano il primo terreno di formazione del gusto. Il sapore che più di ogni altro la riporta indietro è una pasta con i piselli, preparata utilizzando anche le bucce per il brodo: «È come aprire un cassetto da cui escono tutte le memorie».

Nel racconto trovano spazio anche i maestri. Tra questi, Bowerman indica Angelo Troiani come riferimento decisivo della sua formazione: un esempio di rigore, sensibilità e palato, capace di tenere insieme alta cucina e memoria dei sapori. Un’eredità che ritorna nel progetto Madeleine, dove Troiani sarà protagonista di una delle prossime puntate, rafforzando il dialogo tra generazioni di chef.

Non manca una riflessione sul valore economico dell’esperienza gastronomica. Per Bowerman non esiste un limite di prezzo quando il cibo smette di essere semplice nutrimento e diventa ricerca, progetto, visione: «Come accade per l’arte o per il design, non tutto è per tutti, e non tutto deve esserlo». Una posizione netta che sposta il dibattito dal concetto di lusso a quello di esperienza.

Il ritratto si completa con momenti di ironia e inattese rivelazioni. Il comfort food della chef è un macaroni and cheese, il guilty pleasure un Pocket Coffee. Alla domanda su cosa cucinerebbe a un primo appuntamento, la risposta è secca: «Un veleno, così non vado avanti». Una battuta che chiarisce il suo rapporto con la cucina: niente seduzione, nessuna concessione sentimentale, ma controllo e lucidità.

Tra i momenti di cui si dice più orgogliosa, Bowerman ricorda anche esperienze lontane dal fine dining, come il lavoro nelle comunità locali in India, dove il cibo torna a essere essenziale: «Lì smette di essere performance e torna a essere nutrimento».

Il ritratto di Cristina Bowerman prende forma all’interno di “Madeleine, la cucina ricorda”, progetto narrativo di HQF Studio, scritto e condotto da Elisa del Mese e prodotto da Podstar. La memoria del gusto diventa la chiave per rileggere l’alta cucina italiana attraverso le storie di dieci chef protagonisti della scena contemporanea – da Enrico Bartolini a Isabella Potì – chiamati a sospendere il racconto della carriera per tornare ai sapori che ne hanno segnato l’origine, in un percorso ispirato alla madeleine di Marcel Proust e al concetto di memoria involontaria.

La puntata dedicata a Cristina Bowerman è disponibile da oggi su Spotify e su tutte le principali piattaforme di streaming.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO