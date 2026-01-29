Dalla sopravvivenza alla parola: Fares e Yahya, due voci da Gaza all’Università di Foggia

Foggia, 29 gennaio 2026 – Non chiedono pietà, ma ascolto. Non cercano consenso, ma verità. Le voci di Fares Alfarra e Yahya Nasrallah hanno attraversato ieri l’Università di Foggia trasformando un incontro accademico in un momento di testimonianza civile e umana.

I due giovani scrittori palestinesi sono intervenuti nell’ambito dell’evento “Costruire Inclusione”, organizzato in occasione della presentazione del Master di II livello in Intercultura, inclusione sociale e mediazione nei contesti educativi. Per la prima volta in Italia, hanno presentato in anteprima i titoli dei loro libri, entrambi pubblicati dalla casa editrice Another Coffee Stories.

I Didn’t Die. A True Story from Gaza è il libro di Fares Alfarra. Non un racconto eroico, ma una dichiarazione fragile e potente: restare vivi quando la sopravvivenza non è mai garantita. La sua scrittura si muove sul confine sottile tra memoria e corpo, tra ciò che può essere raccontato e ciò che resta inciso nella carne. Non cronaca, ma testimonianza: una domanda aperta su cosa significhi restare umani dentro la guerra.

Not Alone. Together, Out of Gaza, firmato da Yahya Nasrallah, nasce invece da un legame. Racconta l’incontro tra due giovani in fuga, l’amicizia che prende forma mentre tutto crolla, la vita quotidiana a Gaza, la scelta dolorosa di partire, il viaggio condiviso che trasforma la solitudine in alleanza. È un racconto che oppone alla distruzione la possibilità del legame.

Durante il dialogo con il pubblico, le domande hanno spostato il focus dalla cronaca all’essenza dell’esperienza umana: cosa significa restare vivi quando la vita è sospesa? Come si racconta ciò che accade più velocemente del pensiero? Quando la testimonianza diventa responsabilità verso chi ascolta?

La scrittura di Alfarra e Nasrallah rifiuta la retorica del dolore. Non semplifica, non indulge, non spettacolarizza. Chiede piuttosto al lettore – e all’ascoltatore – di fermarsi, di riconoscere la complessità, di assumersi una parte di responsabilità.

Al centro dei due libri non c’è solo Gaza, ma l’umanità che resiste dentro Gaza. E soprattutto l’amicizia, nata in un momento estremo e divenuta oggi spazio di parola comune, memoria condivisa, progetto di futuro.

Nel contesto di “Costruire Inclusione”, la presenza dei due autori ha dato un significato concreto al concetto di inclusione: non come formula astratta, ma come pratica che passa dall’ascolto, dal riconoscimento delle soggettività, dalla legittimazione delle voci. In questo senso, l’università si conferma luogo di mediazione culturale e responsabilità civile.

Il Laboratorio LSI dell’Università di Foggia, coordinato dalla professoressa Giusi Antonia Toto, da anni impegnato sui temi dell’inclusione e dell’etnopedagogia, ha orientato quest’anno le proprie attività di ricerca verso l’Intercultura. L’evento, svoltosi presso il DISTUM, ha segnato simbolicamente il passaggio da un approccio etnologico di matrice coloniale a una prospettiva etnopedagogica capace di leggere e anticipare situazioni di crisi e trauma.

Con queste pubblicazioni, Another Coffee Stories rinnova il proprio impegno nel dare spazio a narrazioni che non spiegano il mondo, ma lo interrogano. Libri che non raccontano Gaza come luogo, ma restituiscono dignità alle persone che la abitano e la portano con sé. Nei prossimi mesi è prevista una presentazione ufficiale dei volumi a cura del Learning Sciences Institute.

Voci che scelgono di restare umane.