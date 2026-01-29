I lavoratori delle Fonderie Pisano di Salerno hanno nuovamente manifestato oggi tra Comune e Prefettura, con bandiere, striscioni e fumogeni, per chiedere risposte sul futuro dello stabilimento di Viale degli Etruschi a Fratte, al centro di una battaglia decennale per i problemi ambientali e sanitari legati all’attività produttiva.

Dopo la sentenza della Commissione Europea che ha ribadito il diritto alla salute dei cittadini, la domanda cruciale rimane: delocalizzare l’impianto sì, ma dove?

Alla protesta hanno partecipato anche i rappresentanti sindacali della CGIL, tra cui la segretaria Francesca D’Elia e il segretario provinciale della Funzione Pubblica Antonio Capezzuto, e il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Salerno, Arturo Jannelli, che ha dichiarato: “Sto con i lavoratori: l’impianto può trasferirsi, ma bisogna salvaguardare i posti di lavoro”.

Quella di oggi potrebbe rappresentare l’ultima chiamata prima della decisione dell’imprenditore Ciro Pisano sul trasferimento dell’attività, con Foggia indicata come possibile nuova sede dello stabilimento.

