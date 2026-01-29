Edizione n° 5960

Home // Cronaca // Fonderie Pisano, i lavoratori chiedono certezze sul futuro: Foggia possibile destinazione

FONDERIE PISANO Fonderie Pisano, i lavoratori chiedono certezze sul futuro: Foggia possibile destinazione

I lavoratori delle Fonderie Pisano di Salerno hanno nuovamente manifestato oggi tra Comune e Prefettura, con bandiere, striscioni e fumogeni

Fonderie Pisano, i lavoratori chiedono certezze sul futuro: Foggia possibile destinazione

Manifestazione Fonderie Pisano - Fonte Immagine: anteprima24.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

I lavoratori delle Fonderie Pisano di Salerno hanno nuovamente manifestato oggi tra Comune e Prefettura, con bandiere, striscioni e fumogeni, per chiedere risposte sul futuro dello stabilimento di Viale degli Etruschi a Fratte, al centro di una battaglia decennale per i problemi ambientali e sanitari legati all’attività produttiva.

Dopo la sentenza della Commissione Europea che ha ribadito il diritto alla salute dei cittadini, la domanda cruciale rimane: delocalizzare l’impianto sì, ma dove?

Alla protesta hanno partecipato anche i rappresentanti sindacali della CGIL, tra cui la segretaria Francesca D’Elia e il segretario provinciale della Funzione Pubblica Antonio Capezzuto, e il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Salerno, Arturo Jannelli, che ha dichiarato: “Sto con i lavoratori: l’impianto può trasferirsi, ma bisogna salvaguardare i posti di lavoro”.

Quella di oggi potrebbe rappresentare l’ultima chiamata prima della decisione dell’imprenditore Ciro Pisano sul trasferimento dell’attività, con Foggia indicata come possibile nuova sede dello stabilimento.

Lo riporta anteprima24.it.

