Manfredonia, donata una reliquia di San Pio alla parrocchia San Michele Arcangelo

MANFREDONIA (FG) – Domenica 25 gennaio 2026 la parrocchia San Michele Arcangelo e l’intera città di Manfredonia hanno vissuto un momento di particolare rilevanza spirituale. È stata infatti ufficializzata la donazione in perpetuum di una reliquia di San Pio da Pietrelcina, concessa dalla Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio dei Frati Minori Cappuccini alla parrocchia San Michele Arcangelo.

La donazione è avvenuta in occasione della nascita, all’interno della stessa parrocchia, di un Gruppo di Preghiera di Padre Pio, segno di un cammino spirituale che si apre ora in modo stabile e riconosciuto per la comunità parrocchiale e cittadina.

La celebrazione ha avuto inizio alle ore 17.30 presso la parrocchia Stella Maris, in Corso Manfredi, con il saluto del parroco territoriale don Alessandro Gambuto, che ha accolto i presenti offrendo il benvenuto e illustrando il significato dell’iniziativa e della collaborazione tra le comunità parrocchiali e la città.

A seguire, il saluto del parroco della parrocchia San Michele Arcangelo, don Giovanni Antonacci, e il momento di preghiera presieduto dall’arcivescovo padre Franco Moscone, alla presenza del ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini, fra Francesco Di Leo, firmatario dell’atto ufficiale di donazione della reliquia di San Pio.

Al termine della preghiera, i fedeli si sono mossi in processione verso la parrocchia San Michele Arcangelo, dove si è svolta la celebrazione eucaristica, presieduta dall’arcivescovo padre Franco Moscone, con omelia affidata a fra Francesco Di Leo.

Alla preghiera iniziale, alla processione e alla celebrazione eucaristica hanno preso parte numerose autorità civili, tra cui l’onorevole Giandiego Gatta, il sindaco di Manfredonia, dottor Domenico Lamarca, accompagnato dalla vicesindaco Cecilia Simone, e il subcommissario prefettizio di San Giovanni Rotondo, dottor Francesco Fasano.

La giornata, definita da molti come una vera giornata di grazia, gioia e festa per la parrocchia San Michele Arcangelo e per l’intera città di Manfredonia, si è conclusa con un concerto-testimonianza tenuto da don Elio Benedetto, sacerdote molisano e cantautore, che ha offerto un momento di riflessione e condivisione attraverso musica e parole.

Un evento destinato a restare nella memoria della comunità come segno di fede, comunione e rinnovato cammino spirituale nel solco della testimonianza di San Pio da Pietrelcina.

di don Giovanni Antonacci

Si ringrazia Marco Mondelli per la fotogallery