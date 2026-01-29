Edizione n° 5961

Home // Manfredonia // Manfredonia, Papa Leone saluta le parrocchie: citata anche San Michele Arcangelo

VATICANO MANFREDONIA Manfredonia, Papa Leone saluta le parrocchie: citata anche San Michele Arcangelo

Un momento di profonda emozione e orgoglio per la comunità sipontina quello vissuto in Vaticano

Manfredonia, Papa Leone saluta le parrocchie: citata anche San Michele Arcangelo

ph Vatican Media

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Gennaio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FG) – Un momento di profonda emozione e orgoglio per la comunità sipontina quello vissuto in Vaticano, dove Papa Leone, nel corso di una recente Udienza Generale, ha salutato e citato alcune parrocchie presenti, menzionando anche la parrocchia di San Michele Arcangelo di Manfredonia.

Per la parrocchia San Michele Arcangelo, la menzione del Santo Padre assume un valore particolarmente significativo, riconoscendo il lavoro svolto nel tempo a servizio della comunità e il legame profondo con la tradizione religiosa di Manfredonia.

L’Udienza Generale si è svolta in un clima di partecipazione e raccoglimento, con la presenza di delegazioni provenienti da diverse diocesi. Al termine dell’incontro, Papa Leone ha impartito la benedizione apostolica, affidando le parrocchie e i loro fedeli alla protezione divina.

Un momento che resterà impresso nella memoria della comunità sipontina come segno di comunione con la Chiesa universale e di attenzione del Pontefice verso Manfredonia.

1 commenti su "Manfredonia, Papa Leone saluta le parrocchie: citata anche San Michele Arcangelo"

  1. Un articolo solo perché il Papa ha citato il nome della parrocchia San Michele di Manfredonia….
    Come è bello apparire e ricevere riconoscimenti segno di orgoglio…
    Ben dice Dio:
    1 SAMUELE 16:7
    “L’uomo guarda all’apparenza ,ma il Signore guarda il cuore”

Lascia un commento

