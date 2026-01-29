Si è svolto mercoledì 28 gennaio 2026 il pellegrinaggio a Roma della parrocchia San Michele Arcangelo di Manfredonia, momento culminante del ricco programma di celebrazioni per il settantesimo anniversario della posa della prima pietra della chiesa parrocchiale.

La comunità manfredoniana ha partecipato all’udienza generale di Papa Leone XIV, ricevendo uno speciale saluto del Santo Padre, che ha incontrato personalmente il parroco don Giovanni Antonacci, accompagnato da una numerosa delegazione di fedeli.

La benedizione della statua della Madonna e il dono al Santo Padre

Nel corso dell’incontro, Papa Leone XIV ha benedetto una nuova statua della Madonna, che verrà utilizzata dalla parrocchia per iniziative di evangelizzazione e testimonianza nelle strade e nelle famiglie del quartiere.

Per l’occasione, don Giovanni Antonacci ha inoltre donato al Santo Padre un quadro raffigurante un momento storico per la comunità: la posa della prima pietra della chiesa, avvenuta il 28 agosto 1955, con la benedizione dell’allora cardinale Angelo Giuseppe Roncalli, futuro Papa e santo Giovanni XXIII.

Una due giorni di fede, fraternità e condivisione

La partecipazione all’udienza papale si è inserita all’interno di una due giorni vissuta dalla comunità parrocchiale a Roma come intenso momento di fraternità, aggregazione sociale e crescita spirituale.

Durante il pellegrinaggio, i fedeli hanno visitato alcuni dei luoghi più significativi della capitale, tra cui:

l’Abbazia delle Tre Fontane , che custodisce i luoghi del martirio di San Paolo;

, che custodisce i luoghi del martirio di San Paolo; il Santuario della Vergine della Rivelazione ;

; la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore , dove è custodita la tomba di Papa Francesco;

, dove è custodita la tomba di Papa Francesco; la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, che conserva importanti reliquie della Passione di Gesù.

Sulla via del ritorno, il gruppo ha fatto tappa anche presso il Santuario di San Vittorino, martire dell’antichità cristiana, oggi conosciuto come Santuario di Nostra Signora di Fatima, per il culto mariano sviluppatosi in epoca più recente.

Un’esperienza che unisce fede, città e comunità

Il viaggio a Roma e l’incontro con il Papa non hanno rappresentato soltanto un’esperienza di fede e spiritualità, ma anche un forte momento di unità e coesione per il quartiere e per l’intera città di Manfredonia.

Il pellegrinaggio è stato arricchito anche dalla visita ad alcuni dei più noti monumenti civili della capitale, tra cui la Fontana di Trevi e Piazza Navona. Le tappe sono state impreziosite dalla presenza dell’onorevole Giandiego Gatta, cittadino manfredoniano e rappresentante del Gargano in Parlamento, che ha accompagnato il gruppo offrendo spiegazioni e approfondimenti storico-culturali.