Manfredonia, storia di Selene. "Investita brutalmente nell'indifferenza. Ora lotta per salvarsi". E' catena solidarietà!

MANFREDONIA – Giaceva ferita al centro della strada, mentre le auto le sfrecciavano accanto senza fermarsi. Con un ultimo, disperato sforzo è riuscita a trascinarsi sul marciapiede. È così che è stata trovata Selene, una giovane gatta vittima di un grave incidente stradale, nei giorni scorsi a Manfredonia.

Non servono titoli o etichette per aiutare un’anima in difficoltà: non bisogna essere “volontari” per fermarsi, prestare soccorso, chiamare aiuto. Basta essere cittadini. Basta avere umanità.

“Sabato scorso, intorno alle 13.30, in città non era disponibile alcun veterinario. Ancora una volta, l’assenza di un servizio di emergenza veterinaria ha mostrato tutte le sue criticità. Solo grazie alla disponibilità di un veterinario di San Giovanni Rotondo, che ha atteso oltre l’orario di lavoro, è stato possibile ricoverare Selene e darle una possibilità di sopravvivenza“, dice a StatoQuotidiano.it una volontaria del luogo.

Le condizioni della gattina restano gravi. Dai primi esami radiografici è emersa una ernia diaframmatica e una lesione alla coda che dovrà probabilmente essere amputata. Non si esclude il rischio di incontinenza permanente. Al momento Selene è troppo debole per affrontare un intervento chirurgico: resterà ricoverata finché le sue condizioni non saranno più stabili. La prossima settimana verranno ripetuti gli esami diagnostici.

Intanto, le spese veterinarie continuano ad accumularsi: degenza, cure, radiografie.

“Un preventivo completo verrà pubblicato non appena disponibile, ma l’aiuto è necessario fin da subito.”

Chi desidera sostenere Selene può contribuire anche con donazioni presso:

“Piccolo Zoo”, via Tribuna 149 Manfredonia

“Arte del Caffè”, via Tribuna 130, Manfredonia

Postepay: Flavia Damiano – 5333 1711 3819 6197

“Scrivendo anche causale: per gattina Selene o per gattina randagia”.

Questa vicenda solleva interrogativi che non possono più essere ignorati. L’assenza di supporto istituzionale, l’indifferenza di troppi passanti, la mancanza di un servizio adeguato per gli animali feriti rappresentano una responsabilità collettiva. Su questi aspetti verranno avviate segnalazioni e denunce formali.

Selene ora lotta. Ha bisogno di tempo, cure e sostegno. Ma soprattutto ha bisogno che questa storia non venga dimenticata.

“Forza Selene. Ora tocca a te e a tutti voi.”