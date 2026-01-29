Materie maturità 2026, il sito del Ministero si aggiorna: l’annuncio è ormai imminente

Un segnale chiaro, che gli studenti più attenti hanno già colto: il sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito è in aggiornamento proprio nelle sezioni dedicate alla maturità 2026. Un dettaglio tutt’altro che casuale, che fa pensare a una sola cosa: la pubblicazione delle materie d’esame è ormai questione di ore.

Maturità 2026, cosa sta succedendo sul sito del MIM

Da almeno due giorni il portale ufficiale del MIM presenta anomalie mirate nelle aree dedicate all’Esame di Stato. In particolare, il motore di ricerca delle materie, utilizzato ogni anno dagli studenti per conoscere le discipline previste per ciascun indirizzo, risulta non consultabile o chiaramente in fase di modifica.

Non si tratta di un semplice intervento tecnico. L’aggiornamento riguarda proprio il cuore delle informazioni più attese dai maturandi, ovvero:

le materie della seconda prova scritta

le discipline del colloquio orale

le materie affidate ai commissari esterni

Un intervento che, negli anni passati, ha sempre anticipato di pochissimo la pubblicazione del decreto ufficiale.

Perché l’annuncio potrebbe arrivare oggi

Guardando allo storico degli ultimi anni, lo schema si ripete con impressionante regolarità:

prima l’aggiornamento del sito del Ministero, poi – lo stesso giorno o quello immediatamente successivo – l’annuncio ufficiale delle materie della maturità.

È per questo che l’ipotesi più accreditata è che il decreto sulle materie della maturità 2026 sia ormai pronto per essere pubblicato. Un passaggio decisivo che metterà fine a indiscrezioni e ipotesi, fornendo finalmente certezze a studenti, famiglie e docenti.

Cosa conterrà il decreto sulle materie

Il provvedimento del Ministero definirà in modo chiaro e definitivo:

le discipline della seconda prova scritta per ogni indirizzo

per ogni indirizzo le quattro materie del colloquio orale

le materie dei commissari esterni

Da quel momento in poi, scatterà ufficialmente il conto alla rovescia verso l’Esame di Stato, con la possibilità per gli studenti di organizzare lo studio in modo mirato, senza più affidarsi a previsioni o voci non confermate.

Il consiglio per non perdere l’annuncio

Con l’annuncio ormai imminente, il consiglio è uno solo: monitorare il sito ufficiale del Ministero e affidarsi esclusivamente a fonti istituzionali o testate affidabili. Le prossime ore potrebbero essere decisive.

Le materie della maturità 2026 stanno per essere svelate: il segnale dal Ministero è arrivato, ora manca solo l’ufficialità.

Lo riporta Studenti.it