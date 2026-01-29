Edizione n° 5960

BALLON D'ESSAI

GERRY "ROTTO" // Gerry Scotti smentisce le accuse di Corona sulle ‘Letterine’: «Mi sopravvalutano»
29 Gennaio 2026 - ore  09:56

CALEMBOUR

FOGGIA "CAVALLO DI RITORNO" // Foggia, estorsione con il metodo del “cavallo di ritorno”: arrestato minore
29 Gennaio 2026 - ore  09:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Materie maturità 2026, il sito del Ministero si aggiorna: l’annuncio è ormai imminente

SEGNALE Materie maturità 2026, il sito del Ministero si aggiorna: l’annuncio è ormai imminente

Con l’annuncio ormai imminente, il consiglio è uno solo: monitorare il sito ufficiale del Ministero

Materie maturità 2026, il sito del Ministero si aggiorna: l’annuncio è ormai imminente

ph mim

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Gennaio 2026
Attualità // Scuola e Giovani //

Un segnale chiaro, che gli studenti più attenti hanno già colto: il sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito è in aggiornamento proprio nelle sezioni dedicate alla maturità 2026. Un dettaglio tutt’altro che casuale, che fa pensare a una sola cosa: la pubblicazione delle materie d’esame è ormai questione di ore.

Maturità 2026, cosa sta succedendo sul sito del MIM

Da almeno due giorni il portale ufficiale del MIM presenta anomalie mirate nelle aree dedicate all’Esame di Stato. In particolare, il motore di ricerca delle materie, utilizzato ogni anno dagli studenti per conoscere le discipline previste per ciascun indirizzo, risulta non consultabile o chiaramente in fase di modifica.

Non si tratta di un semplice intervento tecnico. L’aggiornamento riguarda proprio il cuore delle informazioni più attese dai maturandi, ovvero:

  • le materie della seconda prova scritta
  • le discipline del colloquio orale
  • le materie affidate ai commissari esterni

Un intervento che, negli anni passati, ha sempre anticipato di pochissimo la pubblicazione del decreto ufficiale.

Perché l’annuncio potrebbe arrivare oggi

Guardando allo storico degli ultimi anni, lo schema si ripete con impressionante regolarità:
prima l’aggiornamento del sito del Ministero, poi – lo stesso giorno o quello immediatamente successivo – l’annuncio ufficiale delle materie della maturità.

È per questo che l’ipotesi più accreditata è che il decreto sulle materie della maturità 2026 sia ormai pronto per essere pubblicato. Un passaggio decisivo che metterà fine a indiscrezioni e ipotesi, fornendo finalmente certezze a studenti, famiglie e docenti.

Cosa conterrà il decreto sulle materie

Il provvedimento del Ministero definirà in modo chiaro e definitivo:

  • le discipline della seconda prova scritta per ogni indirizzo
  • le quattro materie del colloquio orale
  • le materie dei commissari esterni

Da quel momento in poi, scatterà ufficialmente il conto alla rovescia verso l’Esame di Stato, con la possibilità per gli studenti di organizzare lo studio in modo mirato, senza più affidarsi a previsioni o voci non confermate.

Il consiglio per non perdere l’annuncio

Con l’annuncio ormai imminente, il consiglio è uno solo: monitorare il sito ufficiale del Ministero e affidarsi esclusivamente a fonti istituzionali o testate affidabili. Le prossime ore potrebbero essere decisive.

Le materie della maturità 2026 stanno per essere svelate: il segnale dal Ministero è arrivato, ora manca solo l’ufficialità.

Lo riporta Studenti.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO