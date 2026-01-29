Sale la tensione tra i maturandi: la pubblicazione delle materie della seconda prova si avvicina e, nelle ultime ore, un dettaglio ha fatto scattare il tam-tam tra studenti e famiglie. La pagina del Ministero dedicata alle discipline d’esame risulta infatti in “manutenzione straordinaria”: per molti è il segnale che l’annuncio è ormai imminente.

Il decreto con le materie deve arrivare entro il 31 gennaio, ultimo giorno utile. In ballo c’è circa mezzo milione di studenti che affronteranno la prima edizione della maturità aggiornata secondo l’impianto voluto dal ministro Giuseppe Valditara. Ma l’attesa non riguarda solo gli scritti: a catalizzare l’attenzione è soprattutto il nuovo assetto del colloquio orale.

Orale, cambia la regola: niente più “tutto il programma”, ma quattro materie indicate dal Ministero

La novità più discussa riguarda proprio l’esame orale: da quest’anno, la commissione potrà interrogare lo studente solo su quattro discipline individuate a livello ministeriale. In pratica, le domande dovranno rimanere dentro il perimetro stabilito: se tra le materie selezionate compare storia, ad esempio, non ci sarà spazio per un’interrogazione “pura” di filosofia (e viceversa), salvo eventuali collegamenti costruiti direttamente dallo studente.

L’obiettivo dichiarato è quello di riportare il colloquio verso un’interrogazione più centrata sui contenuti delle singole materie, riducendo la logica dei collegamenti “a catena” che negli ultimi anni aveva caratterizzato l’orale: si partiva da uno spunto proposto dalla commissione (testo, immagine, grafico, poesia) e si cercava poi di collegare quante più discipline possibili, talvolta anche con passaggi forzati.

Resta però un rischio evidente: che, da qui a giugno, molti studenti scelgano di concentrare lo studio soprattutto sulle materie “in lista”, trascurando le altre. Una possibilità su cui lo stesso ministro ha richiamato alla responsabilità e alla “maturità” dei ragazzi.

Si parte dal “curriculum dello studente” e contano anche attività extra

Altra modifica importante: il colloquio non si aprirà più con il documento scelto dalla commissione, ma dal “curriculum dello studente”, una sintesi del percorso scolastico e delle esperienze maturate durante gli anni delle superiori. Potranno essere valorizzate anche attività extrascolastiche considerate particolarmente meritevoli, un’impostazione che ha già suscitato critiche e discussioni: secondo alcuni, infatti, potrebbe aumentare le differenze tra chi ha opportunità e risorse fuori dalla scuola e chi proviene da contesti più fragili.

Commissione più snella e obbligo di sostenere tutte le prove

Cambia anche la struttura della commissione: sarà più “leggera”, con quattro commissari (di cui due esterni) più un presidente esterno. Un assetto che, oltre a semplificare l’organizzazione, dovrebbe anche ridurre i costi complessivi, pur con un ritocco dei compensi.

Arriva inoltre una regola netta: tutte le prove vanno sostenute. Dopo i casi dell’anno scorso, quando alcuni studenti avevano scelto di non rispondere al colloquio confidando comunque nella sufficienza grazie ai crediti e agli scritti, la norma diventa tassativa: l’esame sarà ritenuto valido solo se il candidato svolge regolarmente ogni prova. Chi rifiuta volontariamente l’orale rischia la bocciatura, mentre diverso è il caso di chi si blocca per ansia o difficoltà emotiva.

Più peso a PCTO (alternanza) ed educazione civica. Bonus ridotto

Durante il colloquio aumenta anche l’attenzione su PCTO (l’ex alternanza scuola-lavoro, che torna a richiamare esplicitamente il “lavoro”) ed educazione civica. Quanto al cosiddetto bonus, cambia il tetto massimo: passa da 5 a 3 punti, assegnabili solo a determinate condizioni e con una soglia di merito già elevata (punteggio complessivo almeno 90).

Si comincia il 18 giugno: prima prova alle 8.30

L’avvio ufficiale degli esami è fissato per giovedì 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta (italiano). Il giorno successivo si svolgerà la seconda prova d’indirizzo, mentre dalla settimana successiva inizieranno gli orali. E torna anche, almeno formalmente, la dicitura “Esame di Maturità”, che era stata rimossa a livello istituzionale nel 1997, pur rimanendo nell’uso comune.

