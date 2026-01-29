Edizione n° 5961

BALLON D'ESSAI

GERRY "ROTTO" // Gerry Scotti smentisce le accuse di Corona sulle ‘Letterine’: «Mi sopravvalutano»
29 Gennaio 2026 - ore  09:56

CALEMBOUR

FOGGIA "CAVALLO DI RITORNO" // Foggia, estorsione con il metodo del “cavallo di ritorno”: arrestato minore
29 Gennaio 2026 - ore  09:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Maturità 2026, sul sito del Ministero “manutenzione straordinaria”. Quando escono le materie. All’orale 4 discipline scelte

MATURITA' MATERIE Maturità 2026, sul sito del Ministero “manutenzione straordinaria”. Quando escono le materie. All’orale 4 discipline scelte

Sale la tensione tra i maturandi: la pubblicazione delle materie della seconda prova si avvicina

LEGGI ANCHE //  Maturità 2026, dove e quando escono le materie della seconda prova
Maturità 2025: la versione di latino al Classico è dal De Amicitia di Cicerone

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Gennaio 2026
Prima pagina //

Sale la tensione tra i maturandi: la pubblicazione delle materie della seconda prova si avvicina e, nelle ultime ore, un dettaglio ha fatto scattare il tam-tam tra studenti e famiglie. La pagina del Ministero dedicata alle discipline d’esame risulta infatti in “manutenzione straordinaria”: per molti è il segnale che l’annuncio è ormai imminente.

POTREBBE INTERESSARTI // Maturità 2026, dove e quando escono le materie della seconda prova

Il decreto con le materie deve arrivare entro il 31 gennaio, ultimo giorno utile. In ballo c’è circa mezzo milione di studenti che affronteranno la prima edizione della maturità aggiornata secondo l’impianto voluto dal ministro Giuseppe Valditara. Ma l’attesa non riguarda solo gli scritti: a catalizzare l’attenzione è soprattutto il nuovo assetto del colloquio orale.

Orale, cambia la regola: niente più “tutto il programma”, ma quattro materie indicate dal Ministero

POTREBBE INTERESSARTI // Maturità 2026, dove e quando escono le materie della seconda prova

La novità più discussa riguarda proprio l’esame orale: da quest’anno, la commissione potrà interrogare lo studente solo su quattro discipline individuate a livello ministeriale. In pratica, le domande dovranno rimanere dentro il perimetro stabilito: se tra le materie selezionate compare storia, ad esempio, non ci sarà spazio per un’interrogazione “pura” di filosofia (e viceversa), salvo eventuali collegamenti costruiti direttamente dallo studente.

L’obiettivo dichiarato è quello di riportare il colloquio verso un’interrogazione più centrata sui contenuti delle singole materie, riducendo la logica dei collegamenti “a catena” che negli ultimi anni aveva caratterizzato l’orale: si partiva da uno spunto proposto dalla commissione (testo, immagine, grafico, poesia) e si cercava poi di collegare quante più discipline possibili, talvolta anche con passaggi forzati.

Resta però un rischio evidente: che, da qui a giugno, molti studenti scelgano di concentrare lo studio soprattutto sulle materie “in lista”, trascurando le altre. Una possibilità su cui lo stesso ministro ha richiamato alla responsabilità e alla “maturità” dei ragazzi.

Si parte dal “curriculum dello studente” e contano anche attività extra

Altra modifica importante: il colloquio non si aprirà più con il documento scelto dalla commissione, ma dal “curriculum dello studente”, una sintesi del percorso scolastico e delle esperienze maturate durante gli anni delle superiori. Potranno essere valorizzate anche attività extrascolastiche considerate particolarmente meritevoli, un’impostazione che ha già suscitato critiche e discussioni: secondo alcuni, infatti, potrebbe aumentare le differenze tra chi ha opportunità e risorse fuori dalla scuola e chi proviene da contesti più fragili.

Commissione più snella e obbligo di sostenere tutte le prove

Cambia anche la struttura della commissione: sarà più “leggera”, con quattro commissari (di cui due esterni) più un presidente esterno. Un assetto che, oltre a semplificare l’organizzazione, dovrebbe anche ridurre i costi complessivi, pur con un ritocco dei compensi.

Arriva inoltre una regola netta: tutte le prove vanno sostenute. Dopo i casi dell’anno scorso, quando alcuni studenti avevano scelto di non rispondere al colloquio confidando comunque nella sufficienza grazie ai crediti e agli scritti, la norma diventa tassativa: l’esame sarà ritenuto valido solo se il candidato svolge regolarmente ogni prova. Chi rifiuta volontariamente l’orale rischia la bocciatura, mentre diverso è il caso di chi si blocca per ansia o difficoltà emotiva.

Più peso a PCTO (alternanza) ed educazione civica. Bonus ridotto

Durante il colloquio aumenta anche l’attenzione su PCTO (l’ex alternanza scuola-lavoro, che torna a richiamare esplicitamente il “lavoro”) ed educazione civica. Quanto al cosiddetto bonus, cambia il tetto massimo: passa da 5 a 3 punti, assegnabili solo a determinate condizioni e con una soglia di merito già elevata (punteggio complessivo almeno 90).

Si comincia il 18 giugno: prima prova alle 8.30

L’avvio ufficiale degli esami è fissato per giovedì 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta (italiano). Il giorno successivo si svolgerà la seconda prova d’indirizzo, mentre dalla settimana successiva inizieranno gli orali. E torna anche, almeno formalmente, la dicitura “Esame di Maturità”, che era stata rimossa a livello istituzionale nel 1997, pur rimanendo nell’uso comune.

Lo riporta il Corriere della Sera.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO