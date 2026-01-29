Monti Dauni, Casalnuovo Monterotaro sfida lo spopolamento: popolazione in lieve crescita

CASALNUOVO MONTEROTARO (Foggia), 29 gennaio 2026 – In un’area segnata da anni di calo demografico e marginalità strutturale, Casalnuovo Monterotaro rappresenta un’eccezione. Il piccolo comune dei Monti Dauni, nel Foggiano, registra infatti un incremento della popolazione, seppur contenuto, in netta controtendenza rispetto ai centri limitrofi.

Al 31 dicembre scorso, gli abitanti sono 1.403: quindici in più rispetto ai 1.388 censiti nel 2021. Un dato significativo per un territorio che porta ancora i segni del terremoto del Molise del 31 ottobre 2002, con numerose abitazioni tuttora in fase di ricostruzione.

«Nei Monti Dauni, area interna per definizione e per destino, lo spopolamento è una ferita aperta», spiega il sindaco Pasquale Codianni. «Tutti i comuni dell’area registrano una perdita demografica che si aggira intorno al 6%. Tutti, tranne Casalnuovo Monterotaro, che ha invertito la tendenza».

Un risultato che appare ancora più rilevante se si osservano i dati naturali della popolazione: dal 2021 al 2025 si contano 27 nati a fronte di 105 decessi, numeri che, sommati all’emigrazione giovanile, avrebbero dovuto determinare un drastico calo. «E invece non è così – sottolinea il primo cittadino – grazie a un investimento preciso sull’accoglienza e sull’integrazione».

Il Comune è infatti titolare di progetti SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) rivolti a profughi internazionali e cittadini ucraini. «Nelle nostre scuole oggi sono presenti bambini di diverse nazionalità. Io li chiamo i nuovi cittadini di Casalnuovo», afferma Codianni. «Al termine dei percorsi di accoglienza e formazione, molte persone riescono a trovare lavoro sul territorio o nei comuni limitrofi, scegliendo di vivere stabilmente qui».

Un modello che non pretende di offrire soluzioni miracolose, ma indica una direzione possibile. «Non significa aver sconfitto lo spopolamento – conclude il sindaco – perché i piccoli comuni delle aree interne continuano a vivere difficoltà enormi, spesso ignorate. Ma esiste una scelta: mettere le persone al centro, aprire le porte invece di chiuderle, investire sulla dignità, sull’inclusione, sulla bellezza dei luoghi e sul senso di comunità. Forse è proprio da piccoli borghi come questo che può partire una nuova idea di Paese».