BARI, 29 gennaio 2026 – Con 16mila imprese olivicole, 720 frantoi e oleifici e circa 20mila addetti, la Puglia si conferma la prima regione olivicola d’Italia. I dati sono stati presentati oggi a Bari in occasione dell’inaugurazione di Evolio Expo, la fiera internazionale dedicata all’olio extravergine di oliva del Mediterraneo, giunta alla sua seconda edizione.

Di questi 20mila occupati, quasi 18mila operano direttamente nell’olivicoltura, mentre circa duemila sono impiegati nella fase di trasformazione. Numeri che raccontano il peso strategico di un comparto che rappresenta una colonna portante dell’agroalimentare regionale e nazionale.

La Puglia vanta una superficie in produzione di olive da olio pari a 330.800 ettari, il 31,5% del totale nazionale, confermandosi leader assoluta del settore. Un primato che si inserisce in un contesto complessivamente positivo per l’agroalimentare italiano: nei primi undici mesi del 2025 l’export ha raggiunto quasi 67 miliardi di euro, con una crescita del 5% rispetto al 2024.

A questo risultato contribuisce anche l’olio extravergine di oliva. La campagna olearia 2025-2026 è infatti caratterizzata da una carica medio-alta e da una produzione in aumento rispetto alla stagione precedente, andamento sostenuto soprattutto dalle regioni del Sud.

Evolio Expo, ospitata alla Nuova Fiera del Levante, è organizzata da Senaf con il sostegno dei Dipartimenti Agricoltura e Sviluppo economico della Regione Puglia, di Pugliapromozione e dell’Associazione nazionale Città dell’Olio, con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura. Alla manifestazione partecipano 150 aziende espositrici, 20 tra associazioni, enti e istituzioni e circa 50 buyer esteri provenienti da 16 Paesi strategici, tra cui Stati Uniti, Germania, Giappone, Brasile e Arabia Saudita.

Una vetrina internazionale che rafforza il ruolo della Puglia non solo come principale area produttiva, ma anche come punto di riferimento per qualità, innovazione e apertura ai mercati globali dell’olio extravergine di oliva.