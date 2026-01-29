Omicidio Federica Torzullo, il figlio affidato ai nonni e al sindaco

Il figlio di 10 anni di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno è stato affidato ai nonni materni, con la nomina del sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, come tutore legale. La decisione è stata presa dal Tribunale per i minorenni di Roma, al termine dell’udienza sull’affidamento del minore, nell’ottica di tutelarne l’interesse dopo la tragedia familiare che lo ha coinvolto. Il padre è attualmente detenuto con l’accusa di aver ucciso la donna.

Sul fronte investigativo, prosegue senza sosta la ricerca dell’arma del delitto. I carabinieri del nucleo investigativo di Ostia hanno effettuato un nuovo sopralluogo presso la ditta di Claudio Carlomagno, già oggetto di verifiche nei giorni precedenti. Proprio nei pressi di uno dei mezzi aziendali era stato rinvenuto il corpo della vittima.

Gli inquirenti stanno inoltre analizzando i dati del Gps dell’auto dell’indagato, con l’obiettivo di ricostruire nel dettaglio i movimenti del veicolo prima e dopo l’omicidio. Il quadro è reso ancora più drammatico dal suicidio dei genitori dell’uomo arrestato, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, scoperto nel fine settimana. «È un orrore che si aggiunge all’orrore di Federica», ha dichiarato Carlo Mastropaolo, legale della sorella della vittima, Stefania, sottolineando come la famiglia Torzullo sia ora concentrata esclusivamente sulla tutela del bambino e sulla ricerca della verità.

Secondo la difesa dei familiari, resterebbero zone d’ombra nella ricostruzione dei fatti. La sorella della vittima avrebbe espresso la volontà di incontrare Claudio Carlomagno, un desiderio definito difficile ma motivato dalla necessità di arrivare a una verità completa. Anche la Procura di Civitavecchia starebbe valutando ogni elemento, compresa l’ipotesi della premeditazione, ritenuta al momento prematura ma non esclusa.

Sul piano giuridico, per la famiglia Torzullo la qualificazione del reato appare chiara. «Il movente è quello di annullare l’autonomia decisionale di Federica», ha spiegato l’avvocato Nicodemo Gentile, aggiungendo che l’ipotesi di femminicidio è pienamente coerente con il quadro accusatorio.

Nel frattempo, i sindacati Uil Poste Lazio e Slc Cgil hanno chiesto a Poste Italiane l’installazione di una panchina rossa in memoria di Federica, che lavorava al centro di smistamento di Fiumicino, e l’istituzione di una borsa di studio per il figlio, come segno concreto di sostegno a un bambino segnato da un trauma profondo.

Le ricerche dell’arma proseguono: secondo quanto riferito dallo stesso Claudio Carlomagno durante la confessione, sarebbe stata gettata in un canale lungo la via Braccianese.

