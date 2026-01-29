FOGGIA – Un servizio sempre più inclusivo e attento ai bisogni delle pazienti. Il Policlinico di Foggia ha tradotto in inglese, francese e spagnolo l’opuscolo informativo e la modulistica per il consenso informato alla partoanalgesia, destinati alle gestanti seguite durante il colloquio preparto.

La decisione nasce dall’aumento costante di donne di nazionalità straniera che accedono alle cure presso l’ospedale foggiano: negli ultimi anni circa il 10% delle nascite ha riguardato partorienti straniere e, di queste, una su quattro ha usufruito del servizio di partoanalgesia.

Il progetto è stato realizzato dalla Struttura Complessa di Anestesia, Rianimazione e Cure Palliative Universitaria, diretta dalla professoressa Gilda Cinnella, in collaborazione con il responsabile del servizio di Partoanalgesia Potito Salatto, i dirigenti medici Luigi Montrano e Salvatore Meola, e in coordinamento con il Dipartimento Ostetrico-Ginecologico diretto dal professor Luigi Nappi. Fondamentale il supporto del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Foggia.

L’obiettivo è garantire a tutte le donne un accesso consapevole e libero al servizio, tenendo conto che la percezione del dolore durante il travaglio varia anche in base alle culture di appartenenza. Eliminare le barriere linguistiche significa migliorare l’umanizzazione delle cure e l’appropriatezza clinica.

Il Policlinico ha già annunciato che in futuro sono previste ulteriori traduzioni in altre lingue, per rispondere in modo sempre più efficace alla realtà multiculturale del territorio.