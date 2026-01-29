Per i giudici si tratta di un pergolato “in edilizia libera” perché la copertura è un semplice cannucciato. Bocciata anche la motivazione sul presunto impatto paesaggistico: “nessuna spiegazione sull’ingombro lesivo”

Il TAR Puglia (Sezione Prima) ha annullato l’ordinanza con cui il Comune di Vieste aveva intimato la demolizione di un manufatto in legno realizzato in adiacenza a una villetta in località Pugnochiuso. La sentenza è la n. 78/2026, pubblicata il 22 gennaio 2026, e chiude il giudizio promosso dal proprietario (generalità oscurate) contro l’atto comunale n. 61 del 12 luglio 2023, notificato il 19 luglio 2023.

Nel provvedimento impugnato il Comune aveva qualificato l’intervento come opera edilizia abusiva realizzata sine titulo, ordinandone la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. L’oggetto della contestazione era una struttura lignea tipo pergolato, con dimensioni di circa 4,20 per 3,10 metri, dotata di montanti verticali e di una copertura “filtrante” in cannucciato, aperta su tre lati e collocata in corrispondenza dell’ingresso dell’abitazione.

L’amministrazione aveva inoltre richiamato il contesto vincolistico dell’area: zona turistica secondo il PRG, vincolo paesaggistico, ricaduta nel perimetro del Parco Nazionale del Gargano, in area SIC, oltre alla classificazione sismica.

Il nodo: pergolato o tettoia?

Il cuore della decisione sta nella distinzione, ben nota nella giurisprudenza amministrativa, tra pergolato e tettoia. Il TAR ricostruisce la nozione di pergolato come struttura destinata ad adornare e ombreggiare giardini o terrazzi: un’impalcatura con montanti verticali e elementi orizzontali superiori, aperta su almeno tre lati, generalmente a sostegno di vegetazione rampicante.

Diverso, invece, il caso in cui la struttura risulti “coperta” nella parte superiore con un elemento non facilmente amovibile: in quel caso – osservano i giudici – si esce dall’edilizia libera e si entra nelle regole delle tettoie. Ma qui, secondo il TAR, non ci sono i presupposti: la copertura è un semplice cannucciato, e quindi il manufatto rientra nella nozione di pergolato. Conclusione: non serve titolo edilizio. Per questo l’ordinanza viene ritenuta illegittima e annullata

C’è un secondo profilo che pesa nella sentenza: quello paesaggistico. Il TAR ricorda che, nelle valutazioni sul paesaggio, ciò che conta è il volume percepibile come ingombro o come innovazione non “diluibile” nel contesto. E, soprattutto, evidenzia un punto decisivo: l’ordinanza comunale sarebbe totalmente carente di motivazione sulle ragioni per cui quel pergolato – date anche le modeste dimensioni – sarebbe in grado di determinare un impatto lesivo.

In altre parole, non basta richiamare in astratto i vincoli dell’area: occorre spiegare concretamente perché e come l’opera altererebbe lo stato dei luoghi e la percezione del paesaggio. Spiegazione che, nel caso specifico, per i giudici non c’è.

Il ricorso viene quindi accolto e l’ordinanza di demolizione annullata. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. Il TAR ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali, in caso di diffusione del provvedimento.