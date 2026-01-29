Premio America Giovani alla foggiana Francesca Pia Mazzeo

Congratulazioni a Francesca Pia Mazzeo, la studentessa foggiana che, dopo una lodevole carriera universitaria, è risultata tra le vincitrici del Premio America Giovani.

La cerimonia di premiazione è avvenuta a Roma nella Sala dei Deputati. I giovani premiati, provenienti da ogni parte del Paese, sono stati selezionati dalla Fondazione Italia Usa tramite la banca dati delle università italiane.

La Fondazione promuove il Premio America Giovani per il talento universitario come riconoscimento per le neolaureate e i neolaureati meritevoli affiancandolo al Premio America, lo storico riconoscimento destinato alle più prestigiose personalità di chiara fama internazionale.

Il Premio America Giovani vuole valorizzare ogni anno 1000 talenti con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.

Francesca è stata selezionata per aver conseguito con il massimo dei voti la Laurea Triennale in Lettere e Cultura digitale e la Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche della Sicurezza presso l’Università degli Studi di Foggia.

Attualmente lavora per una delle più grandi aziende di servizi professionali al mondo.

Complimenti, dunque, ad un’eccellenza foggiana!