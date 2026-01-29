PSR Puglia, contributi forestali: ricorso “bocciato” dal Consiglio di Stato per un vizio formale

Il Consiglio di Stato (Sezione Prima) ha espresso parere di inammissibilità sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da Salvatore Fasanella, anche quale legale rappresentante della cooperativa “Tenuta Umbra Soc. Coop.”, contro la Regione Puglia. La vicenda riguarda l’annullamento in autotutela della determinazione regionale con cui, nel 2019, la società era stata ammessa all’aiuto previsto dalla Sottomisura 8.3 del PSR Puglia 2014-2022, destinata a interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale.

Al centro del procedimento c’è la determinazione regionale n. 874 del 30 novembre 2022, con la quale la Regione ha annullato la precedente DAdG n. 49 del 18 marzo 2019 (ammissione al beneficio) e gli atti conseguenziali, dopo che l’impresa aveva già ottenuto la concessione del contributo con successiva determinazione del 2020 e incassato un anticipo di 100mila euro su un importo complessivo di oltre 211mila euro. Il progetto prevedeva interventi di ingegneria naturalistica da realizzare in agro di Vieste (Foggia).

La vicenda si inserisce nel quadro di un riesame avviato dalla Regione dopo una relazione della Guardia di Finanza di Bari (gennaio 2022) trasmessa anche all’organismo pagatore Agea, nella quale – secondo quanto riportato negli atti – venivano contestate presunte irregolarità nell’accesso ai fondi FEASR. Da qui la decisione regionale di riesaminare in autotutela le domande interessate dai controlli e di istituire una commissione di verifica.

Secondo gli esiti della commissione, la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per la ricevibilità della domanda sarebbe arrivata oltre il termine previsto dal bando (16 giugno 2018). Inoltre il punteggio attribuito inizialmente (81) sarebbe stato ricalcolato in 77,81, sebbene la riduzione non fosse – a detta della Regione – legata alla qualificazione “periurbana” dell’area.

La difesa della società ha contestato due profili principali. Da un lato, l’interpretazione del punteggio, sostenendo che la valutazione dovesse riferirsi ai criteri territoriali (con punteggi più alti) e che l’area di intervento potesse rientrare in quelle “periurbane”, anche per la vicinanza a strutture ricettive e alla viabilità principale.

Dall’altro lato, il ricorrente ha sostenuto che l’invio della documentazione entro la scadenza sarebbe stato impedito dal fatto che la PEC regionale fosse satura, e che il lunedì successivo (18 giugno 2018) la ditta avrebbe comunque segnalato l’anomalia, non potendo consegnare a mano per la chiusura degli uffici nel giorno di scadenza (sabato). Nel ricorso si richiama anche giurisprudenza secondo cui l’esito “casella piena” può assumere rilievo ai fini della consegna, trattandosi di evento imputabile al destinatario.

Il Consiglio di Stato, però, non entra nel merito delle doglianze. Il Collegio accoglie l’eccezione pregiudiziale sollevata in sede ministeriale: il ricorso straordinario risulta inammissibile perché non è stata fornita prova della notifica ad almeno un controinteressato, come richiesto dall’articolo 9, comma 2, del DPR 1199/1971.

Secondo i giudici, nella fattispecie i controinteressati sono individuabili nei soggetti collocati utilmente in graduatoria che potrebbero beneficiare dello “spazio” finanziario liberato dalla revoca del contributo al ricorrente. In assenza della notifica – e della relativa prova – il ricorso non supera la soglia di ammissibilità.

Conclusione: il Consiglio di Stato esprime parere affinché il ricorso sia dichiarato inammissibile.

A cura di Michele Solatia.