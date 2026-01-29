Edizione n° 5961

29 Gennaio 2026 - ore  09:56

29 Gennaio 2026 - ore  09:57

Home // Bari // Regione Puglia, la maggioranza al lavoro sull’intesa per le nomine in Consiglio

MAGGIORANZA REGIONE Regione Puglia, la maggioranza al lavoro sull’intesa per le nomine in Consiglio

Prima riunione dei capigruppo in vista dell’insediamento dell’Assemblea regionale di lunedì

Decaro: “Medici dell’emergenza-urgenza sottopagati, serve intervento nazionale”

Antonio Decaro - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Gennaio 2026
Bari // Foggia //

BARI, 29 gennaio 2026 – Primo confronto interlocutorio oggi a Bari tra i capigruppo delle forze che compongono la maggioranza di centrosinistra alla Regione Puglia, chiamati a trovare un’intesa sulle nomine in vista della seduta di insediamento dell’Assemblea regionale, convocata per lunedì 2 febbraio.

Sul tavolo, in particolare, le scelte relative alla presidenza del Consiglio regionale, all’ufficio di presidenza e alla guida delle commissioni consiliari. All’incontro hanno partecipato Stefano Minerva (Pd), Ruggiero Passero (Per la Puglia) e Maria La Ghezza (M5S); assente Giuseppe Fischetti (Decaro Presidente), impegnato fuori città.

Secondo quanto trapela, nel corso della riunione il Partito Democratico avrebbe ribadito l’intenzione di proporre l’ex sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, alla presidenza del Consiglio regionale. Una scelta che confermerebbe l’orientamento già emerso nei giorni scorsi, senza ripensamenti dopo le sollecitazioni della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, che ha richiamato il partito pugliese al rispetto di una parità di genere definita “non negoziabile”.

Il richiamo nasce dalla composizione della giunta guidata dal presidente Antonio Decaro, nella quale il Pd è rappresentato da tre uomini e una sola donna, su un totale complessivo di quattro donne e sei uomini. Il partito regionale, tuttavia, avrebbe manifestato l’intenzione di rispondere all’indicazione nazionale valorizzando la presenza femminile negli incarichi consiliari ancora da assegnare.

Durante l’incontro sarebbe stato inoltre delineato uno schema di massima per la distribuzione delle cariche tra gli alleati. Al Movimento 5 Stelle potrebbe andare la vicepresidenza del Consiglio regionale oppure la presidenza di una commissione. La figura del segretario d’Aula, che completa l’ufficio di presidenza, sarebbe invece in quota Decaro Presidente.

Per quanto riguarda le commissioni, le sei spettanti alla maggioranza verrebbero così ripartite: tre al Pd (quattro nel caso in cui il M5S optasse per la vicepresidenza), una ciascuno a Decaro Presidente, Per la Puglia e M5S.

L’accordo, tuttavia, non è ancora definitivo. Restano possibili dissensi interni e aggiustamenti dell’ultimo momento: le prossime riunioni, attese entro il fine settimana, dovranno definire tutti i tasselli in vista dell’avvio ufficiale della legislatura.

Lo riporta l’Ansa.

