RSA di San Nicandro Garganico e Troia tornano nel pubblico

FOGGIA – Le RSA di San Nicandro Garganico e Troia tornano definitivamente nella gestione pubblica. La Corte Costituzionale ha infatti confermato la piena legittimità della legge regionale che dispone il rientro delle strutture sotto il controllo della Asl di Foggia, respingendo le contestazioni sollevate dal Governo.

La norma, proposta dal consigliere regionale Napoleone Cera, mette fine a una lunga fase di incertezza e garantisce continuità assistenziale, tutele e stabilità a decine di famiglie e a persone fragili che necessitano di cure sanitarie pubbliche.

Con il pronunciamento della Consulta viene sancito un principio chiaro: la salute e l’assistenza sociosanitaria non possono essere considerate meri servizi commerciali, ma diritti fondamentali da tutelare nell’alveo della sanità pubblica. La sentenza rafforza la scelta compiuta dalla Regione Puglia e chiude definitivamente il contenzioso istituzionale.

“Questa decisione – dichiara il consigliere regionale Napoleone Cera – conferma che avevamo ragione. Abbiamo difeso una legge giusta, nata per tutelare i cittadini più deboli e garantire servizi essenziali nel solco della sanità pubblica. Non era una battaglia ideologica, ma una scelta di responsabilità verso il territorio”.

Secondo Cera, il pronunciamento rappresenta una vittoria collettiva: “Oggi non vince una parte politica, ma vincono le famiglie, gli anziani, gli operatori e un’intera comunità che chiedeva risposte. È la dimostrazione che, quando la politica ascolta il territorio e si assume le proprie responsabilità, i risultati arrivano”.

Rafforzamento del sistema sociosanitario in Capitanata

Il ritorno delle RSA nel pubblico viene indicato come un passaggio decisivo per il rafforzamento del sistema sociosanitario in Capitanata, oltre che come un segnale chiaro a difesa di una sanità accessibile, equa e vicina ai cittadini.

L’impegno per l’internalizzazione dei lavoratori

Sulla scia della decisione della Corte Costituzionale, Cera ha inoltre ribadito il proprio impegno in Regione Puglia per portare avanti il percorso di internalizzazione dei lavoratori di Sanitaservice nelle Asl, con l’obiettivo di affidare direttamente alle aziende sanitarie servizi oggi gestiti dalla società in house.

“L’obiettivo – conclude il consigliere regionale – è sempre lo stesso: garantire tutele ai lavoratori e assicurare il miglior servizio possibile ai cittadini”.