Le indiscrezioni, i successi in classifica con le hit dell’inverno e le ultime notizie sui partecipanti alimentano la grande attesa per Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. Se per alcuni dei 30 cantanti in gara si tratterà di un ritorno sul palco dell’Ariston, come nel caso di veterani quali Patty Pravo, Raf, Francesco Renga, per altri si tratterà di un vero e proprio debutto, come nel caso di Sayf, Eddie Brock, il figlio d’arte Tredici Pietro e Samurai Jay. Anche

dopo il primo ascolto dei pezzi in gara da parte della stampa, che ha determinato importanti variazioni nelle quote vincente Sanremo 2026 . Lo storico del confronto quote di Superscommesse.it evidenzia, innanzitutto, il cambiamento del favorito agli occhi dei bookies: se prima in pole position c’era la coppia formata da Fedez e Masini, ecco che ora il candidato numero uno alla vittoria della celebre kermesse musicale risulta Tommaso Paradiso. Entrano di diritto nel lotto dei grandi favoriti anche Ermal Meta e Sayf, la cui quota media è per entrambi sotto 8.50. I bookmakers monitorano il festival della canzone italiana e i suoi protagonisti, soprattuttodei pezzi in gara da parte della stampa, che ha determinato importanti variazioni nelle. Lo storico del confronto quote di Superscommesse.it evidenzia, innanzitutto, il cambiamento del favorito agli occhi dei bookies: se prima in pole position c’era la coppia formata da Fedez e Masini, ecco che ora il candidato numero uno alla vittoria della celebre kermesse musicale risulta. Entrano di diritto nel lotto dei grandi favoriti anchela cui quota media è per entrambi sotto 8.50.

Altro dato interessante è il vertiginoso crollo della quota media di Ditonellapiaga, passata da 62.33 (primo rilevamento) a 39.66 (pochi istanti prima dell’ascolto del pezzo) fino a 13.66 (dopo l’ascolto). Il suo “Che fastidio!“, brano più apprezzato dalla critica con voto medio di 7.64, ha dato grande slancio alla cantautrice, che si candida ora a vera credibile outsider del festival. Meno eclatante, ma ugualmente importante l’ascesa di Fulminacci e Brancale: l’artista romano, inizialmente proposto mediamente a 23.66, è sceso a 15.33 dopo il primo ascolto di “Stupida Sfortuna“, a cui è stato attribuito voto medio di 7.34; la cantante pugliese ha registrato un graduale abbassamento di quota che l’ha portata dall’iniziale 23.66 all’attuale 14.00. Il voto medio assegnato al suo pezzo “Qui con me” è di 6.50.

Il primo impatto con i brani di Paradiso, Fedez-Masini ed Ermal Meta, invece, hanno fatto registrare un innalzamento, seppur minimo, delle quote medie attribuite ai rispettivi artisti, che restano comunque i principali favoriti alla vittoria di Sanremo. Tra le tre canzoni proposte, “Stella stellina” di Ermal Meta ha ottenuto il voto medio più alto, ovvero 7.00.

Impennata della quota media riservata a Levante, passata dall’iniziale di 12.00 a quella di 30.00 post ascolto, e di Nayt, il cui brano “Prima Che” sembra non aver particolarmente convinto la stampa al primo ascolto.

Di seguito la comparazione delle quote vincente Sanremo 2026 dal primo rilevamento fino al momento immediatamente successivo al primo ascolto dei brani in gara:

Quota media vincente Sanremo 2026 15 dicembre

(primo rilevamento) 26 gennaio

(poco prima dell’ascolto) 28 gennaio

(post ascolto) Tommaso Paradiso 5.66 4.83 5.33 ↑ Fedez/Masini 4.83 5.83 6.00 ↑ Arisa 8.00 12.00 14.16 ↑ Ermal Meta 11.66 7.33 7.66 ↑ Ditonellapiaga 62.33 39.66 13.66 ↓ Sayf 12.33 7.83 8.16 ↑ Levante 12.66 25.33 30.00 ↑ Fulminacci 23.66 23.00 15.33 ↓ Serena Brancale 23.66 16.33 14.00 ↓ Luché 13.33 22.00 25.00 ↑ Nayt 16.33 13.33 18.66 ↑ E.Brock 23.66 15.33 16.33 ↑

(nota stampa)