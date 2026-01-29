BARI – Dopo i disservizi registrati negli ultimi giorni sulla rete ferroviaria del Nord Barese, la Regione Puglia chiama in causa Ferrotramviaria. Questa mattina l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese, ha incontrato i vertici della società – guidata dal presidente Giuseppe Pavoncelli – per un confronto diretto sulle criticità segnalate dall’utenza e sulle ricadute sulla regolarità del servizio.

Il faccia a faccia arriva a seguito, in particolare, dell’episodio di martedì 27 gennaio, quando un guasto rilevante alla linea elettrica ha di fatto bloccato per circa due ore la circolazione in una fascia oraria di punta, con disagi per studenti e pendolari. Alla riunione hanno partecipato anche il direttore del Dipartimento Mobilità, Vito Antonacci, e i dirigenti regionali competenti.

Durante l’incontro si è fatto il punto sulle caratteristiche della linea e sugli interventi già avviati. Tra gli investimenti tecnologici ricordati, l’attivazione del posto di comando centralizzato di Fesca–San Girolamo, a Bari, indicata come un passaggio importante per la gestione della circolazione. Al centro del confronto anche i “colli di bottiglia” della rete, a partire dal binario unico in corrispondenza della stazione di Bari Centrale, considerato un elemento che può incidere sulla puntualità.

Tra gli elementi positivi emersi, la Regione segnala l’avanzamento dei lavori di rinnovo dei binari sul tratto Andria Sud–Corato, finanziati con risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR. Da marzo, è previsto l’avvio di un nuovo orario che dovrebbe consentire, per la prima volta, l’apertura del servizio anche la domenica tra Bari e Andria Sud.

“Quando avvengono dei disservizi – ha dichiarato Piemontese – la Regione ha il dovere di stare dalla parte dei cittadini e di approfondire le ragioni. Il confronto di oggi è servito a chiarire le criticità che impattano sulla regolarità del servizio”. L’obiettivo, ha aggiunto, è tutelare soprattutto chi viaggia quotidianamente per studio o lavoro, evitando che ritardi e stop si traducano in conseguenze concrete sulla vita delle persone.

Allo stesso tempo, l’assessore ha evidenziato che Ferrotramviaria opera all’interno di vincoli contrattuali particolarmente rigorosi, accettati dalla società: il contratto di servizio prevede infatti che un’elevatissima percentuale di treni garantisca la puntualità, con penali automatiche in caso di ritardi superiori ai cinque minuti imputabili al gestore.

Flotta e sicurezza: 23 treni, 11 POP finanziati dalla Regione

Sul fronte del materiale rotabile, Ferrotramviaria conta su una flotta di 23 treni, di cui 11 nuovi POP finanziati dalla Regione Puglia: una dotazione che porta l’età media dei mezzi sotto i sei anni. Sono stati inoltre rinnovati i sistemi antincendio sui convogli più datati. Quanto alla sicurezza, è in corso un’interlocuzione con il Ministero dell’Interno per autorizzare la Polfer a effettuare controlli a bordo e a terra.

In chiusura, Piemontese ha chiesto agli uffici regionali di rafforzare il monitoraggio sulla puntualità e potenziare le ispezioni su tutta la rete del trasporto pubblico locale. “Il nostro compito – ha concluso – è esercitare una vigilanza rigorosa, senza sconti quando qualcosa non funziona, ma anche accompagnare e sostenere le aziende che dimostrano di voler alzare l’asticella della qualità del servizio pubblico ferroviario”.