Home // Attualità // Un ristorante sulla terrazza di San Pietro: lavori in fase avanzata

RISTORANTE SAN PIETRO Un ristorante sulla terrazza di San Pietro: lavori in fase avanzata

In Vaticano prosegue silenziosamente la realizzazione di quello che potrebbe diventare il primo ristorante affacciato sulla grande terrazza della basilica

Un ristorante sulla terrazza di San Pietro: lavori in fase avanzata

Basilica di San Pietro - ph vatican news

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Gennaio 2026
Attualità //

In Vaticano prosegue silenziosamente la realizzazione di quello che potrebbe diventare il primo ristorante affacciato sulla grande terrazza della basilica di San Pietro, di fronte alle statue degli Apostoli, un’area fino a oggi inaccessibile al pubblico. Il progetto prevede il recupero di locali un tempo utilizzati come deposito dai Sanpietrini, gli operai addetti alla manutenzione della basilica. Fonti interne riferiscono che arredi e materiali sono già arrivati, segno che i lavori sono ormai in fase avanzata.

L’inaugurazione potrebbe coincidere con i 400 anni dalla consacrazione della basilica nella sua struttura attuale. Inizialmente prevista per il Giubileo, l’apertura era stata posticipata a causa di ritardi e priorità ad altri interventi.

Attualmente sulla terrazza esiste già un piccolo bar, ma l’ampliamento del servizio al nuovo ristorante fa parte del processo di musealizzazione autorizzato da papa Francesco. Se confermato, il ristorante rappresenterebbe una novità significativa per la gestione degli spazi di San Pietro, unendo accoglienza, servizi e valorizzazione di uno dei luoghi più simbolici della cristianità.

Lo riporta open.online.

