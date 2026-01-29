Edizione n° 5961

BALLON D'ESSAI

GERRY "ROTTO" // Gerry Scotti smentisce le accuse di Corona sulle ‘Letterine’: «Mi sopravvalutano»
29 Gennaio 2026 - ore  09:56

CALEMBOUR

FOGGIA "CAVALLO DI RITORNO" // Foggia, estorsione con il metodo del “cavallo di ritorno”: arrestato minore
29 Gennaio 2026 - ore  09:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Verifica di maggioranza a Foggia, il gruppo CON frena. Capozzi: “No a logiche di palazzo”

FRENO CON Verifica di maggioranza a Foggia, il gruppo CON frena. Capozzi: “No a logiche di palazzo”

"Se confronto deve esserci, per il gruppo CON dovrà essere esclusivamente programmatico e amministrativo". “Siamo pronti a discutere su come lavorare sempre meglio"

Con Foggia: per un Piano Urbanistico Generale che metta al centro i cittadini e il futuro della città

CAPOZZI ph Comune di Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Gennaio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Nessuna comunicazione ufficiale, nessun invito formale e soprattutto nessuna disponibilità a partecipare a tavoli che abbiano come obiettivo la redistribuzione di incarichi. Il gruppo consiliare CON interviene per fare chiarezza sulle notizie circolate negli ultimi giorni riguardo a una presunta “verifica di maggioranza” e alla convocazione di incontri extra-istituzionali all’interno della coalizione che governa la città.

A prendere posizione è il capogruppo Achille Capozzi, che sottolinea come il movimento abbia appreso dell’esistenza di questi incontri esclusivamente attraverso la stampa. “Ad oggi – chiarisce – non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale né siamo stati informati del contenuto e delle modalità di questo incontro. Dinamiche che sembrano appartenere più a logiche di palazzo che ai bisogni reali della città”.

“Nessuna fame di poltrone”

Capozzi ribadisce con fermezza la linea già espressa in precedenti interventi pubblici: il gruppo CON non è interessato a rimpasti di giunta né a ridefinizioni di equilibri politici interni alla maggioranza. “Non abbiamo alcuna fame di poltrone – afferma – e non siamo interessati alla geografia delle cariche, che sembrano essere l’unica preoccupazione di chi oggi agita le acque”.

Giunta Episcopo avvia la programmazione 2026-2028: ok al DUP da trasmettere al Consiglio
EPISCOPO – IMMAGINE D’ARCHIVIO, FB

Se confronto deve esserci, per il gruppo CON dovrà essere esclusivamente programmatico e amministrativo. “Siamo pronti a discutere su come lavorare sempre meglio – spiega Capozzi – su come accelerare i progetti per Foggia e rendere l’azione di governo più efficace per i cittadini. Su questo terreno ci troverete sempre disponibili”.

Netta invece la chiusura rispetto a ipotesi di riorganizzazione politica basate su equilibri post-elettorali: “Se l’obiettivo è la redistribuzione di incarichi, allora questo non ci appartiene”.

Il gruppo consiliare conferma infine il proprio sostegno alla sindaca Maria Aida Episcopo, ribadendo che la collaborazione proseguirà finché il dibattito politico resterà centrato sul bene comune e non sull’occupazione di spazi di potere. Una presa di posizione che raffredda il clima attorno alla maggioranza e richiama l’attenzione sulla necessità di riportare il confronto politico sui contenuti e sulle priorità amministrative per la città.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO