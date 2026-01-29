FOGGIA – Nessuna comunicazione ufficiale, nessun invito formale e soprattutto nessuna disponibilità a partecipare a tavoli che abbiano come obiettivo la redistribuzione di incarichi. Il gruppo consiliare CON interviene per fare chiarezza sulle notizie circolate negli ultimi giorni riguardo a una presunta “verifica di maggioranza” e alla convocazione di incontri extra-istituzionali all’interno della coalizione che governa la città.

A prendere posizione è il capogruppo Achille Capozzi, che sottolinea come il movimento abbia appreso dell’esistenza di questi incontri esclusivamente attraverso la stampa. “Ad oggi – chiarisce – non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale né siamo stati informati del contenuto e delle modalità di questo incontro. Dinamiche che sembrano appartenere più a logiche di palazzo che ai bisogni reali della città”.

“Nessuna fame di poltrone”

Capozzi ribadisce con fermezza la linea già espressa in precedenti interventi pubblici: il gruppo CON non è interessato a rimpasti di giunta né a ridefinizioni di equilibri politici interni alla maggioranza. “Non abbiamo alcuna fame di poltrone – afferma – e non siamo interessati alla geografia delle cariche, che sembrano essere l’unica preoccupazione di chi oggi agita le acque”.

Se confronto deve esserci, per il gruppo CON dovrà essere esclusivamente programmatico e amministrativo. “Siamo pronti a discutere su come lavorare sempre meglio – spiega Capozzi – su come accelerare i progetti per Foggia e rendere l’azione di governo più efficace per i cittadini. Su questo terreno ci troverete sempre disponibili”.

Netta invece la chiusura rispetto a ipotesi di riorganizzazione politica basate su equilibri post-elettorali: “Se l’obiettivo è la redistribuzione di incarichi, allora questo non ci appartiene”.

Il gruppo consiliare conferma infine il proprio sostegno alla sindaca Maria Aida Episcopo, ribadendo che la collaborazione proseguirà finché il dibattito politico resterà centrato sul bene comune e non sull’occupazione di spazi di potere. Una presa di posizione che raffredda il clima attorno alla maggioranza e richiama l’attenzione sulla necessità di riportare il confronto politico sui contenuti e sulle priorità amministrative per la città.