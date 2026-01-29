Edizione n° 5960

Home // Eventi // Vieste: ‘Atleti Ribelli’ al CineTeatro Adriatico

VIESTE CINETEATRO Vieste: ‘Atleti Ribelli’ al CineTeatro Adriatico

I Suonatori Compulsivi Anonimi presentano ‘Atleti Ribelli – Storie al di là della metà campo avversaria’, uno spettacolo-concerto

Vieste: ‘Atleti Ribelli’ al CineTeatro Adriatico

CineTeatro Adriatico - Fonte Immagine: Facebook, Cinema Adriatico Vieste

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Gennaio 2026
Eventi // Gargano //

Si riapre il sipario del CineTeatro Adriatico di Vieste con il secondo appuntamento della stagione teatrale, curata dal direttore artistico Mauro Palma. I Suonatori Compulsivi Anonimi presentano ‘Atleti Ribelli – Storie al di là della metà campo avversaria’, uno spettacolo-concerto che andrà in scena giovedì 29 gennaio, ingresso ore 20 e sipario alle 20.30, in viale Marinai d’Italia.

La performance racconta la vita fuori dal campo di tre grandi calciatori, Sócrates, George Best e Astutillo Malgioglio, combinando parole, musica, immagini e video. Una narrazione intensa che mette in luce paure, aspettative e il prezzo del successo, restituendo allo sport la sua dimensione morale e poetica.

Lo spettacolo è anche un omaggio ai maestri e alle maestre di Vieste, tra cui Ludovica e Ludovico Cariglia, Enzo Spalatro, Mario Ragno e Matteo Siena, celebrando gli eroi quotidiani del mondo della scuola e il loro impatto sulla comunità.

La rassegna ‘Storie che prendono vita’, patrocinata dal Comune di Vieste, è partita il 15 gennaio con ‘L’Amico Ritrovato’ e proseguirà fino al 30 aprile, alternando sul palco giovani talenti del teatro indipendente, locali e non. Un cartellone pensato per emozionare, divertire e far riflettere, con spettacoli di alta qualità e artisti straordinari.

