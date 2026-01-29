Vieste, “Baia degli Aranci”: aggiornata la convenzione e approvate le opere di urbanizzazione su via Saragat e Torre Papagni

Il Comune di Vieste compie un passo amministrativo rilevante sulla lunga partita del Piano di lottizzazione “Baia degli Aranci”, intervenendo su un atto chiave: la convenzione urbanistica. Con determinazione dirigenziale del Settore Tecnico (n. 67 del 28 gennaio 2026, Registro Generale n. 225) l’ente prende atto della modifica e integrazione alla convenzione (rep. 1901 – racc. 1462 del 02/09/2015) e dispone l’approvazione del progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione primaria su via Saragat e strada Torre Papagni.

Il provvedimento richiama l’inquadramento storico-amministrativo del piano: dagli atti di approvazione originari e dalle successive deliberazioni consiliari che hanno accompagnato l’evoluzione del comparto. In questi casi, la determinazione non rappresenta solo un adempimento tecnico: è il punto di raccordo tra il “patto” pubblico-privato sancito dalla convenzione e la sua attuazione concreta sul territorio. Le urbanizzazioni primarie – in genere viabilità, sottoservizi e infrastrutture indispensabili – sono la cartina di tornasole della sostenibilità di una lottizzazione, perché incidono direttamente sulla qualità urbana e sui carichi per la collettività.

La scelta di passare per un’“integrazione” convenzionale segnala che, nel tempo, le condizioni originarie hanno richiesto un aggiornamento: può dipendere da adeguamenti progettuali, necessità tecniche emerse in corso d’opera, o rimodulazioni degli impegni. Ed è proprio qui che il controllo amministrativo diventa essenziale: la convenzione è lo strumento con cui l’ente tutela l’interesse pubblico, fissando obblighi, tempi e modalità di realizzazione delle opere.

L’approvazione del progetto esecutivo, inoltre, indica un passaggio verso la fase operativa: dall’impianto pianificatorio alla cantierizzazione. In un contesto come Vieste, dove la pressione insediativa e la tutela del paesaggio richiedono equilibrio, la realizzazione delle urbanizzazioni su assi specifici (via Saragat e Torre Papagni) assume un valore doppio: funzionale, perché completa la dotazione di infrastrutture, e politico-amministrativo, perché misura la capacità di trasformare impegni convenzionali in opere tangibili.

A cura di Michele Solatia.