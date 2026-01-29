Edizione n° 5960

BALLON D'ESSAI

GERRY "ROTTO" // Gerry Scotti smentisce le accuse di Corona sulle ‘Letterine’: «Mi sopravvalutano»
29 Gennaio 2026 - ore  09:56

CALEMBOUR

FOGGIA "CAVALLO DI RITORNO" // Foggia, estorsione con il metodo del “cavallo di ritorno”: arrestato minore
29 Gennaio 2026 - ore  09:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Vieste, progressioni tra le aree: approvati gli atti della procedura comparativa e nominato il vincitore

PROCEDURA Vieste, progressioni tra le aree: approvati gli atti della procedura comparativa e nominato il vincitore

La determinazione richiama l’istruttoria condotta dalla responsabile del procedimento e la procedura indetta con atto precedente

Vieste, progressioni tra le aree: approvati gli atti della procedura comparativa e nominato il vincitore

Vieste - Fonte Immagine: capodannissimo.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

Sul fronte dell’organizzazione interna, il Comune di Vieste conclude una procedura di crescita professionale che riguarda il personale: con determinazione dirigenziale del Settore Economico-Finanziario (n. 24 del 28 gennaio 2026, Registro Generale n. 229) viene formalizzata l’approvazione degli atti e la nomina del vincitore della procedura comparativa per la progressione tra le aree, relativa a un profilo di Istruttore amministrativo, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del CCNL 16 novembre 2022.

In termini pratici, il provvedimento chiude un iter che incide sull’assetto della macchina comunale: le progressioni tra aree, infatti, non sono semplici avanzamenti economici, ma processi selettivi che mirano a collocare risorse umane in ruoli coerenti con competenze, responsabilità e fabbisogni organizzativi. La determinazione richiama l’istruttoria condotta dalla responsabile del procedimento e la procedura indetta con atto precedente, fino alla definizione della graduatoria e all’individuazione del vincitore.

Dietro un atto che può apparire “da albo pretorio” si intravede una delle sfide più delicate degli enti locali: rafforzare gli uffici e trattenere competenze, soprattutto su profili amministrativi che reggono il peso quotidiano di gare, contratti, atti e servizi al cittadino. La valorizzazione del personale – se ancorata a criteri di trasparenza e merito – diventa un tassello di efficienza: un istruttore amministrativo inquadrato correttamente, formato e selezionato, può fare la differenza su tempi di risposta, qualità dei procedimenti e capacità di rispettare scadenze normative.

La nomina del vincitore, in questo quadro, è l’ultimo anello di una catena che parte dai fabbisogni organizzativi e arriva alla selezione comparativa. Ed è anche un indicatore: l’ente sceglie di investire su percorsi interni di progressione, con l’obiettivo di rendere più solida la struttura amministrativa in una fase in cui i comuni sono chiamati, contemporaneamente, a gestire l’ordinario e a sostenere carichi straordinari (bandi, progetti, rendicontazioni). Un atto “interno”, dunque, ma con ricadute esterne: perché un’amministrazione che funziona meglio è, alla fine, un servizio migliore per la comunità.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO