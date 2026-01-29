Vieste, progressioni tra le aree: approvati gli atti della procedura comparativa e nominato il vincitore

Sul fronte dell’organizzazione interna, il Comune di Vieste conclude una procedura di crescita professionale che riguarda il personale: con determinazione dirigenziale del Settore Economico-Finanziario (n. 24 del 28 gennaio 2026, Registro Generale n. 229) viene formalizzata l’approvazione degli atti e la nomina del vincitore della procedura comparativa per la progressione tra le aree, relativa a un profilo di Istruttore amministrativo, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del CCNL 16 novembre 2022.

In termini pratici, il provvedimento chiude un iter che incide sull’assetto della macchina comunale: le progressioni tra aree, infatti, non sono semplici avanzamenti economici, ma processi selettivi che mirano a collocare risorse umane in ruoli coerenti con competenze, responsabilità e fabbisogni organizzativi. La determinazione richiama l’istruttoria condotta dalla responsabile del procedimento e la procedura indetta con atto precedente, fino alla definizione della graduatoria e all’individuazione del vincitore.

Dietro un atto che può apparire “da albo pretorio” si intravede una delle sfide più delicate degli enti locali: rafforzare gli uffici e trattenere competenze, soprattutto su profili amministrativi che reggono il peso quotidiano di gare, contratti, atti e servizi al cittadino. La valorizzazione del personale – se ancorata a criteri di trasparenza e merito – diventa un tassello di efficienza: un istruttore amministrativo inquadrato correttamente, formato e selezionato, può fare la differenza su tempi di risposta, qualità dei procedimenti e capacità di rispettare scadenze normative.

La nomina del vincitore, in questo quadro, è l’ultimo anello di una catena che parte dai fabbisogni organizzativi e arriva alla selezione comparativa. Ed è anche un indicatore: l’ente sceglie di investire su percorsi interni di progressione, con l’obiettivo di rendere più solida la struttura amministrativa in una fase in cui i comuni sono chiamati, contemporaneamente, a gestire l’ordinario e a sostenere carichi straordinari (bandi, progetti, rendicontazioni). Un atto “interno”, dunque, ma con ricadute esterne: perché un’amministrazione che funziona meglio è, alla fine, un servizio migliore per la comunità.