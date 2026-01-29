Edizione n° 5960

29 Gennaio 2026

29 Gennaio 2026 - ore  09:57

Vieste, via libera alla variante in località Defensola: permesso di costruire per modifica prospetti e impianto RER

VIESTE VARIANTE Vieste, via libera alla variante in località Defensola: permesso di costruire per modifica prospetti e impianto RER

Via libera amministrativo a una variante di un precedente permesso di costruire, con interventi che riguardano la diversa configurazione dei prospetti

Vieste, via libera alla variante in località Defensola: permesso di costruire per modifica prospetti e impianto RER

Comune di Vieste - Fonte Immagine: garganotv.com

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
29 Gennaio 2026
Gargano // Manfredonia //

A Vieste arriva il via libera amministrativo a una variante di un precedente permesso di costruire, con interventi che riguardano la diversa configurazione dei prospetti e l’installazione di un impianto RER su un fabbricato in località Defensola. Il provvedimento è firmato dal Settore Tecnico – Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Arredo Urbano e reca il protocollo n. 2524 del 28 gennaio 2026.

L’atto ricostruisce l’istruttoria: la richiesta è stata presentata il 23 ottobre 2025 (prot. 31769) dal richiedente, e viene valutata sulla base del progetto, del titolo di proprietà e della documentazione tecnica e amministrativa allegata.

Un passaggio centrale è la relazione del responsabile del procedimento (arch. R. Fini), chiamata a qualificare l’intervento sotto il profilo tecnico-giuridico e a verificarne la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente. Sul piano dei vincoli e delle autorizzazioni, il Comune dà atto del rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, con provvedimento n. 37736 del 29 dicembre 2025.

È un dettaglio non marginale in un territorio dove l’equilibrio tra trasformazione edilizia e tutela paesaggistica è spesso oggetto di attenzione pubblica: la presenza dell’autorizzazione colloca l’intervento dentro un perimetro di valutazione già compiuto sul fronte paesistico.

Il permesso viene rilasciato “fatti salvi e riservati i diritti dei terzi” e, soprattutto, viene specificato che il titolo è concesso a titolo gratuito ai sensi dell’art. 17 del DPR 380/2001.
Prima dell’avvio dei lavori, l’atto ricorda inoltre un adempimento operativo tipico ma decisivo: la comunicazione del nome del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, con produzione del DURC.

Nel complesso, il provvedimento descrive un iter standard della macchina urbanistica comunale, ma racconta anche – indirettamente – il modo in cui si governa la trasformazione edilizia: dalla domanda del privato alla verifica degli uffici, fino al raccordo con le autorizzazioni di settore e agli obblighi preliminari per l’apertura del cantiere. In una località turistica come Vieste, dove ogni modifica esterna può incidere sull’identità dei luoghi, la parola chiave diventa “conformità”: conformità al piano, al regolamento edilizio, ai vincoli paesaggistici e alle regole del cantiere. È su questa filiera che si regge la tenuta del procedimento, e su questa filiera che l’amministrazione, con un atto formale, si assume la responsabilità della scelta.

A cura di Michele Solatia.

