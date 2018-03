Riordino Consorzi di bonifica, approvazione a maggioranza

Di:

Bari – APPROVATO con 31 voti favorevoli e 17 astenuti il disegno di legge in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica. Il dibattito politico si è acceso sulla nomina del revisore unico: sull’emendamento, a firma del consigliere(Pdl), con il quale veniva proposto il sorteggio tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, c’è stata la rottura tra maggioranza e opposizione che ha richiesto la verifica del numero legale. L’accordo è stato poi raggiunto con l’approvazione di un articolo sostitutivo, emerso dalla riunione dei capigruppo, che affida ad un regolamento la definizione di un bando pubblico e l’individuazione dei requisiti per la procedura di selezione del revisore.Sono stati presentati emendamenti, dei quali alcuni di carattere tecnico del governo regionale. Quanti milioni di anticipazioni sono stati corrisposti fino ad ora ai Consorzi di bonifica? E’ quanto ha chiesto(UDC), che comunque ha preannunciato il voto favorevole del suo partito sul ddl che dovrà porre in particolare un punto fermo da questo punto di vista. De Leonardis ha preannunciato pochi emendamenti tecnici che ha auspicato vengano valutati con attenzione.. “Mentre aspettiamo di vedere affissi i manifesti della sinistra che annunciano la reintroduzione delle cartelle esattoriali dei Consorzi (come quelli del 2005 in cui la stessa sinistra ne annunciava l’eliminazione) non potevano che astenerci sul DDL relativo ai Consorzi di Bonifica perché è una riforma che non riforma il settore, che non tutela i Consorzi, perché non li mette nelle condizioni di tornare ad erogare i servizi e che ancor meno tutela gli agricoltori, perché torneranno a vedersi recapitare le cartelle esattoriali senza vedersi erogare servizi”.E’ il commento del capogruppo del Pdl alla Regione Puglia,, al termine della seduta di Consiglio Regionale in cui a maggioranza è stato approvato il DDL sui Consorzi di Bonifica. “Questo DDL – spiega Palese – non dà nessuna certezza sul fatto che i Consorzi da domani saranno in grado di autofinanziarsi erogando servizi, non dà alcuna certezza al personale, non dà alcuna certezza agli agricoltori che, comunque, saranno chiamati di nuovo a pagare. E nulla è stato deciso per chi si dovrà fare carico di oltre 14 milioni di euro di anticipazioni erogate dalla Regione ai Consorzi. Per fortuna abbiamo quantomeno sventato l’ennesimo tentativo di spartizione della maggioranza, riuscendo ad inserire nella Legge l’obbligo di scegliere i revisori dei conti non solo tramite bando pubblico, ma anche con parere della Commissione consiliare sulla nomina proposta dalla Giunta”.Ancora più critico(I Pugliesi) che ha parlato di legge monca di un piano industriale da cui capire se i consorzi, fatti zero i debiti pregressi, siano nelle condizioni “di camminare con le proprie gambe”. Bellomo (che ha preannunciato l’astensione personale) ha parlato di troppa burocrazia prevista per quel che riguarda i controlli con un rischio paralisi e ha criticato la scelta di demandare all’ARIF la competenza per quel che riguarda la gestione dei pozzi con il passaggio del relativo personale, con un costo 10 volte maggiore rispetto a questo sostenuto dai consorzi.Sottrarre la nomina dei revisori dei conti alla Giunta regionale introducendo il principio del sorteggio.E’ stata una delle proposte avanzate da(PdL), unitamente al controllo sugli atti dei consorzi che anzichè dal Governo regionale potrebbe essere effettuato dal dirigente del settore Agricoltura o Legale della Regione.ed, inoltre, le cause di scioglimento dovrebbero essere previste nel solo caso di mancata approvazione del bilancio di previsione, mentre il controllo dell’operato dei dirigenti dovrebbe essere effettuato non dalla giunta ma da un organismo esterno terzo.Il capogruppo SELha evidenziato il principio di equilibrio che permea il ddl nel contemperare gli interessi settoriali con quelli generali. In questo contesto la Regione chiede il proprio ruolo di verifica e controllo per salvaguardare questo equilibrio, facendo in modo, tra l’altro, che gli aumenti delle tariffe siano rispettosi anche delle sentenze della Corte costituzionale che nel frattempo sono intervenute. “Se si chiede alla Regione di intervenire – ha detto – rispetto ai problemi idrogeologici, alle energie rinnovabili, etc, è necessario che la stessa Regione debba anche controllare. Il capogruppo SEL ha preannunciato un emendamento tecnico a firma di tutti i capigruppo.Francesco De Biasi (LPpdt) ha richiamato l’esempio del consorzio Arneo di Brindisi dove non viene svolta alcuna attività con i pozzi abbandonati e l’irrigazione nulla e ha sottolineato in particolare l’esigenza che i contributi agli agricoltori siano chiesti solo a consuntivo.Altri due aspetti sottolineati:; i compensi ai presidenti e vice presidenti non devono essere fissati dagli stessi interessati, ma dall’assemblea dei soci.Due gli aspetti evidenziati da(SEL): l’esigenza di garantire il principio della rispondenza tra contributi richiesti e beneficio erogato; la Giunta regionale, inoltre, deve applicare una potestà di sua competenza: sottrarre alla bonifica quei territori della Puglia che non ne necessitano. Infine(PdL) che dopo aver espresso il suo plauso per l’obiettivo perseguito dal Consiglio regionale di normare un settore particolarmente delicato e critico, ha invitato la maggioranza ad una maggiore coerenza tra il dire e gli atti concreti. “Non è più tempo di slogan per i cittadini” – ha detto -.Consiglio regionale, il dibattitto sui Consorzi di bonificaLe nuove norme in materia di Consorzi di bonifica, in discussione in Consiglio regionale, rappresentano per l’assessoreun “atto di grande responsabilità nei confronti del sistema Puglia”. “È cambiato il mondo – ha sottolineato Stefàno – e in questo momento in cui si procede a tutti i livelli nella direzione della riduzione della spesa pubblica e dei costi della politica più in generale, non si poteva che produrre questa riforma”. L’iniziativa legislativa secondo Stefàno è animata dalla necessità di tenere in equilibrio le esigenze dei Consorzi e quelle del mondo agricolo, una esigenza condivisa anche da tutto il Consiglio, così come emerge dagli interventi di molti consiglieri.L’assessore ha ribadito la sua disponibilità a discutere gli emendamenti presentati anche dall’opposizione, “perché si possa insieme licenziare questa legge ch consentirà ai Consorzi di riappropriarsi di una ritrovata dignità e credibilità”. Una legge che sia la migliore sintesi possibile fra l’esigenza di restituire credibilità ai Consorzi attraverso una gestione trasparente da una parte e la necessità di richiedere tributi che corrispondano a servizi effettivamente erogati. Questa è la priorità per il presidente del gruppo Pdl, Rocco Palese e su questo tema non fa sconti: “è importantissimo che sia istituito un sistema di controlli”. Palese ha sottolineato che su questa ulteriore iniziativa legislativa nei confronti dei Consorzi, “ci asterremo, non la ostacoleremo, anche se ho molte perplessità sulla capacità di autonomia di questi enti”.Il consigliereha presentato una trentina di emendamenti che “serviranno a stimolare una riflessione , un confronto importante su questa miniriforma che contiene importanti e significative modifiche strutturali” . “E’ necessario sicuramente attuare una legge che sia la più organica possibile in materia di Consorzi, che sia riformatrice, che superi le criticità nella gestione di questi enti” – ha concluso Gatta. Per il presidente del gruppo Pd,questo tema è come una sorta “di calice amaro che fino ad ora non abbiamo voluto bere, o che probabilmente non eravamo nelle condizioni forse anche politiche di poter bere”. “Oggi stiamo affrontando il tema con grande senso di responsabilità – ha continuato – la vera sfida, però, sarà l’ultima fase – ha concluso Decaro – quando dovremo intervenire sulla parte finanziaria dei Consorzi individuando, compatibilmente sia con la normativa sia con le risorse economiche che la Regione avrà a disposizione, un percorso idoneo non solo al risanamento finanziario dei Consorzi, ma anche a dimensionare la struttura di questi enti, delle attività che devono svolgere, e degli oneri contributivi che devono pretendere dai loro consorziati”.Dopo circa trentadue anni, prende la luce una nuova normativa in materia di bonifica e di riordino dei Consorzi di bonifica” – così sottolinea il consigliere(Sel). “Approviamo questo testo di legge perché l’esperienza ci ha dimostrato, a un certo punto, che era entrato in crisi il vecchio assetto normativo” – continua Sannicandro – interveniamo precisando meglio i limiti della potestà impositiva degli organi che dovranno gestire i Consorzi, sulla composizione degli organi che abbiamo ritenuto di ridisegnare alla luce di ormai principi acquisiti di maggiore trasparenza, di maggiore economicità, insomma in linea con la riduzione delle poltrone che molto spesso sono ingiustificate”. “È importante sottolineare – ha concluso l’esponente di Sel – che abbiamo raggiunto un compromesso evidente tra il principio di sussidiarietà e il potere di normazione che spetta a noi. Il consigliere(Idv) ha espresso nel corso dell'intervento tutte le sue perplessità sulla capacità di autogestione del Consorzi. Una preoccupazione legittima secondo Mazza, soprattutto relativamente all'autofinanziamento e alla garanzia che questi enti continuino a funzionare e rendere i servizi a cui sono preposti. "Avrei preferito una maggiore attenzione ai controlli – ha detto Mazza – per garantire equilibrio fra le prestazioni effettivamente erogate e i tributi richiesti .