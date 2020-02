Annullati “Gli Stati generali dei lettori”. Un rinvio che produce nuove singolari idee.

Manfredonia, 29 febbraio 2020. L’incontro su “Gli Stati Generali dei lettori”, programmato per lunedì 2 marzo nell’Aula Magna dell’Istituto dell’Aquila-Staffa di Trinitapoli, è stato annullato a causa della chiusura delle scuole della BAT per la disinfestazione igienico-sanitaria che la Provincia ha disposto in via precauzionale.

Il Centro di Lettura Globeglotter e l’Istituto dell’Aquila-Staffa, organizzatori dell’evento, comunicheranno la nuova data al termine di questo periodo di emergenza nazionale, che si spera termini al più presto.

Nel frattempo continueranno nelle librerie e nelle biblioteche, che ne faranno richiesta, i laboratori di scrittura creativa “In testa un libro” collegati con il libro “Giochi d’autore- Come far nascere nuovi lettori” (Antonietta D’Introno, edizioni La meridiana), sperimentati già nella Biblioteca per Ragazzi di Bari, nel plesso Borsellino di Andria e nella libreria “Le città invisibili” di Terlizzi. La finalità di questi laboratori è di creare collettivamente un libro completo di tutte le sue parti (titolo, frontespizio, colophon, epigrafe, dedica, introduzione, prefazione, indice, biografia degli autori, bibliografia, postfazione, copertina) giocando con una sola parola.

Il laboratorio (indirizzato a studenti, docenti, bibliotecari e librai) diventa, secondo la conduttrice prof.ssa Antonietta D’Introno, «un breve viaggio nella e oltre la parola, privata del suo significato e della sua etimologia, trasformata in trastullo, tagliata, ritagliata, moltiplicata, rimata, ri-creata in un contesto di rilassante ricreazione». Il rinvio dell’iniziativa del 2 marzo si trasforma in una opportunità di completare questa singolare raccolta degli “incredibili” testi prodotti nei laboratori che stanno suscitando l’interesse di persone competenti e molto motivate. Come spesso accade, l’annullamento di un evento, diventa un’occasione per far nascere nuove idee, come quella di aggiungere un ulteriore capitolo ad un libro che meriterebbe la firma delle migliaia di “autori” che lo hanno scritto nel corso degli ultimi 20 anni.

