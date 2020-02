Bonifica “Giardinetto”, Cavalieri rettifica Manna “Studiare, basta sparare nel mucchio”

, 29 febbraio 2020. ”Più che sparare nel mucchio sarebbe stato opportuno studiare le carte, approfondire. Non serve a nessuno, se non a se stessi, lanciare titoli buoni ad attirare l’attenzione cavalcando mezze verità e notizie incomplete”

Lo dice in una richiesta di rettifica, inviata ai sensi di legge alla direzione di StatoQuotidiano.it, il sindaco della Città di Troia, Avv. Leonardo Cavaliere, in risposta all’articolo a firma della signora Grazia Manna “Giardinetto, ritardo su tabella di marcia per la bonifica” pubblicato lo scorso 24 febbraio sulla nostra testata giornalistica.

“Nell’articolo vengono riportate informazioni inesatte e fatti non rispondenti alla realtà, e per questo chiedo di rettificare con le informazioni che illustrerò. Mi permetta, direttore, ma penso che nel pubblicare una dichiarazione contenente delle accuse sarebbe stato opportuno circostanziare ed accertare, e questo mi pare non sia avvenuto. Sarebbe stato opportuno, oltre che corretto, informarsi sul perché le scadenze indicate, in alcuni casi, non sono state rispettate. Si sarebbero evitati, così, accuse infondate, titoli urlati e contenuti errati che hanno provocato allarme e preoccupazione tra i cittadini di Troia, di Giardinetto e degli stessi comuni vicini. La signora Manna, che accusa l’Amministrazione Comunale di aver accumulato sei mesi di ritardo, dovrebbe sapere che il progetto di cui parla è una MISE, dunque altra cosa rispetto alla bonifica che, invece, sarà decisa solo dopo l’esecuzione del piano di caratterizzazione”, precisa il sindaco. “Di seguito fornisco alcuni dati e date (tutte tratte da atti) utili ad una corretta informazione su una questione complessa e delicatissima qual è la vertenza Giardinetto. La mia Amministrazione Comunale ce la sta mettendo tutta in un’impresa che oserei definire “titanica” per un comune medio – piccolo, costretto ad affrontare iter farraginosi, articolate e assurde procedure. Direttore, lei sa bene che si tratta di una discarica di rifiuti tossici e nocivi, la cui messa in sicurezza non è esattamente una passeggiata”.

“Nonostante tutto, siamo in dirittura d’arrivo per la Conferenza di Servizi, da noi convocata il 5 dicembre 2019, che chiuderemo in questi giorni. Sei gli enti chiamati ad esprimere il parere sul progetto entro il 4 marzo 2020. Dalla data di convocazione, 5 dicembre 2019, ognuno aveva a disposizione quindici giorni per poter richiedere al Comune di Troia eventuali atti integrativi. Ad oggi abbiamo il via libera da ARPA, MIBACT e Commissione Locale Paesaggio, mancano ancora i pareri dell’ASL, dell’Autorità di Bacino, e della Sezione Coordinamento dei servizi territoriali per il Vincolo Idrogeologico della Regione Puglia settore Forestale. Questi ultimi due enti, rispetto al tempo indicato di quindici giorni nella convocazione della Conferenza di Servizi, hanno formulato la richiesta di integrazione con ritardo: circa un mese il primo, e circa un mese e mezzo il secondo”.

“La data di convocazione della Conferenza di Servizi, e la scadenza fissata al 4 marzo, sono state scandite da altre scadenze da noi rispettate, ma slittate non per responsabilità dell’Amministrazione Comunale di Troia. Nell’articolo si contesta un ritardo di sei mesi a partire dal momento di sottoscrizione del Disciplinare tra Regione Puglia e Comune di Troia. Se qualcuno avesse letto le carte si sarebbe accorto che il Comune di Troia ha rispettato, sempre tutte le scadenze del Cronoprogramma. A dimostrarlo ci sono gli atti: dalla pubblicazione del bando di gara per i lavori della MISE, cui hanno partecipato ben dieci operatori economici, all’apertura delle buste con seduta pubblica del 19 giugno scorso. Nell’ambito delle suddette procedure di gara è stato necessario attivare il Soccorso Istruttorio, ed in presenza di offerte economiche anomale sono state attivate le Procedure Giustificative. Un procedimento che ha fatto slittare all’8 luglio, dunque ancora di venti giorni, la seduta di aggiudicazione della gara. Anche in questo caso, la responsabilità non è del Comune di Troia”.

Se qualcuno avesse letto le carte saprebbe, per esempio, che il Comune di Troia sta affrontando un ricorso al TAR presentato dal raggruppamento di imprese classificatosi secondo nella graduatoria del bando di gara. In questi giorni conosceremo l’esito.

La società che si è aggiudicata i lavori della MISE, ovvero l’ARCADIS srl, su nostra richiesta per accelerare i tempi e nei termini fissati dal codice degli appalti, ha dato avvio all’esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto. A fine agosto sono iniziate le indagini radiometriche per scongiurare la presenza di livelli di radioattività tali da impedire l’avvio del servizio. Le operazioni si sono concluse il 9 settembre. Il progetto definitivo, redatto nei termini stabiliti dal bando per l’affidamento dei servizi di ingegneria, è stato prontamente sottoposto all’attenzione della Regione Puglia – Settore Ciclo Rifiuti e Bonifica che, in occasione di un tavolo tecnico di fine ottobre, ci ha chiesto la suddivisione del progetto in due step: Fase 1 e Fase 2 e chiesto una rielaborazione del progetto stesso cui abbiamo puntualmente ottemperato. In virtù dello slittamento di alcune date, alla Regione abbiamo chiesto, naturalmente, la rimodulazione del Cronoprogramma. Tengo a precisare che gli incontri interlocutori con la Regione sono tutti ed ufficialmente documentati. Alla luce dei dati e dell’iter seguito, come evidente, l’intero procedimento è stato messo in atto seguendo in maniera stringente le scadenze, e i ritardi accumulati sono il frutto di una burocrazia isterica e assurda, che certamente non agevola la messa a punto di un progetto di per sé molto complesso. Dunque, più che sparare nel mucchio sarebbe stato opportuno studiare le carte, approfondire. Non serve a nessuno, se non a se stessi, lanciare titoli buoni ad attirare l’attenzione cavalcando mezze verità e notizie incomplete.

La voglia di protagonismo spinge a parlare, a raccontare cose che non hanno fondamento. L’ultimo caso narrato dalla signora Manna riguarda i 100 mila euro di finanziamento per la caratterizzazione dei rifiuti stoccati a Giardinetto che, sempre secondo la signora Manna, sarebbero frutto dell’impegno dei 5Stelle. Quel finanziamento, indispensabile alla bonifica, è invece frutto di un impegno preso dalla Provincia di Foggia in occasione del Tavolo Tecnico convocato dalla Regione Puglia su richiesta del Comune di Troia. Quanto scritto sin qui è documentato dagli atti”.