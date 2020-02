CIS Capitanata, nuovi investimenti: ma i progetti e le opere già finanziate che fine fanno?

Foggia, 29.02.2020. Il M24A Equità Territoriale foggiano, dopo una fase interna di approfondimento negli organi locali della nuova compagine politica, propedeutica alla partecipazione informata nel Convegno “Infrastrutture, Ricerca e Formazione per una nuova industrializzazione del Mezzogiorno” previsto a Foggia ma rinviato, su risorse, progetti e servizi infrastrutturali che interessano la Capitanata, interviene con il segretario Pasquale Cataneo ed il presidente Raffaele Cariglia del circolo di Foggia.

“Nell’esprimere tutta la solidarietà mia personale e del M24A-ET alle comunità più colpite dalla emergenza sanitaria in atto ed alle famiglie dei cittadini italiani deceduti – spiega Cataneo – riteniamo utile che gli organizzatori abbiano spostato ad altra data l’evento con il presidente Conte del quale apprezziamo la proficua l’attenzione dedicata alla Capitanata che, attraverso l’atto disciplinare recentemente sottoscritto, vedrà partire alcuni interventi contemplati nel C.I.S. Capitanata. Nel contempo non possiamo non porre nuovamente, come M24A-ET, al Governo e alle altre competenti Istituzioni, alle parti sociali ed alle diverse forze politiche la questione delle progettualità e degli altri investimenti fermi da anni nella provincia di Foggia e che creano non poco nocumento ai cittadini ed al sistema socio-economico di Capitanata. Spiccano tra questi soprattutto quelli, per le infrastrutture di trasporto e mobilità, finora previsti ma non realizzati come si evince dal sito, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, Open Coesione https://opencoesione.gov.it/it, – continua l’ex consigliere comunale e provinciale di Foggia– come ad esempio, per il ciclo di programmazione 2007-2013, la Linea Ferroviaria Foggia-Potenza sottoprogetto 2 per 149 mln di €, per il ciclo 2014-2020 la SS.16 “Adriatica” Tangenziale Ovest Foggia, con 3 lotti, per oltre 186 mln di € e addirittura, com’è accaduto con l’elettrificazione della Foggia-Manfredonia ed il treno-tram penetrazione urbana che finanziato, nel 2009-2013, per 80 mln di € poi ridotti nel 2014-2020 a 50 mln ed oggi completamente DEFINANZIATO. Ciò in antitesi a quanto avvenuto altrove dove sono state incrementate le risorse, per simili progettualità, che avevano una dotazione finanziaria inferiore!”.

E’ notizia di questi giorni che sulla relazione ferroviaria Bari-Napoli sarà avviato un nuovo collegamento che, pare, non si fermerà a Foggia. Se fosse vero, saranno così otto i treni che bypasseranno la stazione di piazzale Vittorio Veneto. Ma la politica locale e nazionale, tace, interessata solo alle elezioni regionali.

“Come definito nella riunione del Direttivo e nell’Assemblea degli iscritti, visto che finora non è giunto alcun riscontro dalla politica all’esortazione fatta nel precedente comunicato sulla questione dell’Hub intermodale e della 2^ stazione a Foggia sulla rete TEN-T – precisa il presidente del M24A-ET di Foggia Cariglia–come movimento invieremo una nostra nota, nei prossimi giorni, alle Amministrazioni comunale e provinciale di Foggia, chiedendo anche un incontro nel quale porremo la necessità di intervento dei due Enti per eliminare la mancata erogazione di servizi di trasporto per i cittadini della Capitanata e in merito alla situazione di stallo per le progettualità sopra segnalate ed altre ulteriori , ciò per comprendere quali attività o azioni vogliono porre in essere al riguardo atteso che anche vi sono deliberati inattuati dei relativi consessi (Delibera C.C. di Foggia n. 13/2017 e Delibera C.P. di Foggia n. 11/2018). La Capitanata, i suoi cittadini ed il locale sistema produttivo non possono essere ancora abbagliati, presi in giro o bypassati! Per tali motivi riteniamo – conclude Cariglia – che tutti i treni che, attualmente o nell’immediato futuro, bypassano Foggia si fermino nella stazione attuale fino a quando si realizzerà la prevista e finanziata 2^ stazione che darà vantaggi a tutti i pugliesi”.