Coronavirus. Ascoli Satriano, esposizione 17 cittadini. Sindaco chiude le scuole

Ascoli Satriano, 29 febbraio 2020. “Con nota del 28.02.2020 il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Foggia ha comunicato per n.17 cittadini sono risultati contatti esposti a caso accertato di Covid 19“.

Con recente ordinanza (n.06 del 29.02.2020, vedi in basso), il sindaco del Comune di Ascoli Satriano, Avv. Vincenzo Sarcone, in conseguenza della nota trasmessa dall’Asl Foggia, ha ritenuto di dover adottare “immediatamente” le seguenti misure: “la chiusura nei giorni 2 – 3 marzo 2020 dell’Istituto Comprensivo “Nicholas Green” di Ascoli Satriano – San Carlo e Sezione Distaccata del Liceo Classico “V.Lanza” di Ascoli Satriano, allo scopo di eseguire la sanificazione degli edifici e dei mezzi di trasporto scolastici”. Inoltre è stato disposto “il divieto di eventi, pubblici e/o privati, di natura culturale, ludico e sportiva, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, prevedendo la sorveglianza attiva degli organi di polizia (Carabinieri e Vigili Urbani), per la durata di giorni 14 a partire dal 29/02/2020, con l’avvertimento che l’inosservanza è sanzionata con la denuncia all’autorità giudiziaria“.