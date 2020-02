“Crescita del territorio”. Il Foggia e la BCC siglano partnership

Foggia, 29 febbraio 2020. Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della nuova partnership tra la Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo e il Calcio Foggia 1920. I dettagli dell’importante operazione commerciale sono stati resi noti questa mattina, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella pancia dello stadio Pino Zaccheria di Foggia. Una partnership che si concretizza nel centesimo anniversario della squadra del capoluogo danno e che sarà attiva fino al 30 giugno 2020 con diritto di proroga per il prossimo anno.

Il presidente del Calcio Foggia, Roberto Felleca, ha ringraziato, all’inizio della conferenza stampa, il Consiglio di Amministrazione della Bcc di San Giovanni Rotondo per l’accoglienza e l’interesse mostrato nei confronti della società, un “percorso iniziato un mese e mezzo fa e che è stato accolto con entusiasmo e voglia di fare”. Giuseppe Palladino, presidente della BCC di San Giovanni Rotondo, ha sottolineato che è “un orgoglio sostenere il Foggia che, come la nostra banca, è una rappresentanza dell’intero territorio”. “Vogliamo continuare a diffondere il nostro modo di lavorare, fatto di cooperazione e di vicinanza al territorio, esportandolo in attività sportive e sociali come questa partnership”. “Ci auguriamo”, ha concluso, “che la BCC di San Giovanni Rotondo e il Foggia calcio, esperienze presenti nel territorio di ormai cento anni, siano il volano per sviluppare professionalità anche al di fuori delle nostre città.”







Passando ai termini tecnici dell’accordo, il direttore commerciale del Foggia Calcio, Alessandro Quoiani, ha espresso “l’intenzione di creare benefici non solo per gli obbiettivi sportivi ma anche per il sociale attraverso, ad esempio, la partnership con scuole calcio, l’attivazione di microcredito per famiglie in difficoltà, nell’ottica di creare sinergie a livello economico sull’intero territorio.”