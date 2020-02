Da Benjamin Franklin a oggi: la storia della sedia a dondolo

Da qualche tempo a questa parte, le sedie a dondolo, come altri pezzi d’arredamento considerati “antiquati”, sono tornati nelle nostre case. Questo oggetto in particolare, gode di un fascino senza tempo: è anche comoda e il suo movimento oscillatorio contribuisce a un buon relax.

In questo articolo andiamo alla scoperta della sua storia, di come nel tempo sia riuscita a mantenersi nella classifica degli oggetti d’arredamento più amati e usati all’interno delle case di tutto il mondo.

Un’invenzione del XVIII secolo



Forse poche persone conoscono la storia della sedia a dondolo, ovvero da chi è stata inventata: per saperlo dobbiamo tornare indietro di qualche centinaio di anni. Siamo nel XVIII secolo, gli Stati Uniti d’America stanno nascendo grazie a Benjamin Franklin, tra i padri fondatori, colui che inventò appunto la sedia a dondolo.

Una notizia che può far sorridere e sorprendere molte persone, perché in effetti cosa può avere la politica in comune con il design? Un dettaglio che però non sembra certo importare: quel che conta è che la sedia a dondolo sia stata inventata.

Il pezzo d’arredamento realizzato da Franklin era completamente in legno, con due semicerchi posti alla base per garantire l’oscillazione che la caratterizza. L’estetica e la sua funzionalità contribuirono al suo grande successo, e nei secoli successivi venne modificata nella struttura e nel design. Durante il XIX secolo questo oggetto d’arredamento venne perfezionato e abbellito con intarsi originali. E così arriviamo al XX, al XXI secolo e ai giorni nostri, periodo in cui la sedia a dondolo ritorna in grande stile, grazie anche all’amore per l’arredamento retrò e alla sua rinascita.

Questo oggetto così particolare si presenta oggi in tantissime forme diverse, ed è tra i complementi d’arredo che si presta a numerose personalizzazioni, per chi ama il fai da te.

Tra antiquariato e modernità



Materiali e forme innovative, perché mai come adesso è bello combinare ferro e legno, stoffa e plastica, vetro e carbonio. Il design moderno offre alternative per tutti i gusti, dallo stile vintage all’industrial, il minimal o il country, non esiste arredamento nel quale non sia benvenuta la sedia a dondolo. Si adatta a tutti gli stili ed è ideale in qualsiasi stanza della casa: dalla camera da letto al soggiorno, in bagno se è spazioso e amate un tocco originale. Il design contemporaneo contempla inoltre un mix di stili, ed è abbastanza normale trovare pezzi vintage all’interno di ambienti moderni, oppure il contrario.

Esistono ancora artigiani che realizzano sedie a dondolo, ma è più una rarità adesso e quindi il costo di questi pezzi non è economico. Se non avete intenzione di acquistare un manufatto artigianale, l’alternativa è quella di andare alla ricerca di sedie a dondolo antiche nei mercatini dell’antiquariato o dell’usato.

Anche se le condizioni non saranno perfette, il loro prezzo sarà probabilmente inferiore.

La sedia a dondolo hi-tech



Viviamo in un periodo nel quale la tecnologia svolge un ruolo molto importante: mai come adesso usiamo smartphone e tablet che offrono infinite applicazioni. iRock è la sedia a dondolo dall’estetica retrò, che però spicca per la presenza di un supporto per tablet o smartphone, e gli altoparlanti installati nel poggiatesta.

Realizzata dall’azienda svizzera Micasa LAB, ha un design vintage ma non troppo forzato, con linee semplici e un colore bianco per adattarsi a qualunque stile d’arredo. Un’altra sua peculiarità è la possibilità di ricaricare i vari dispositivi attraverso il movimento oscillatorio, ragione in più per farne il migliore utilizzo. Stando a quanto riportano i produttori, in un’oretta di oscillazioni lo smartphone si ricarica del 30%: non male, considerando che non c’è elettricità durante il processo e quindi non avviene alcuno spreco.

Il suo costo però potrebbe far desistere: superiamo il migliaio di euro, una cifra che però rispecchia in un certo senso l’unicità di questo prodotto. Una chicca per l’arredamento di élite che fonde tecnologia e stile. Se invece siete alla ricerca di sedie a dondolo tradizionali e soprattutto a prezzi più vantaggiosi, sul sito web Buono ed economico trovate una selezione di alcuni tra i migliori modelli sul mercato. La sedia a dondolo e il suo fascino intramontabile la faranno diventare la protagonista dell’arredamento.