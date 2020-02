Foggia, caso “Francesco”. Landella “Governo e Ministeri si occupino di alunni con handicap”

Foggia, 29 febbraio 2020. “Abbiamo intenzione di trasferire al governo nazionale, ed in particolare al ministero dell’Istruzione, al ministero della Sanità e al ministero della Funzione Pubblica, la problematica che riguarda specifiche necessità di alunni portatori di handicap”. Lo scrive il sindaco di Foggia, Franco Landella, in merito al caso “Francesco”, giovane del capoluogo dauno la cui mamma chiede da settimane un’adeguata assistenza in classe.

“La normativa nazionale – dice Landella – non prevede l’erogazione di funzioni specialistiche per assolvere a necessità igienico-sanitarie degli alunni con particolari patologie. La carenza è stata evidenziata in modo chiaro nel corso della conferenza stampa che abbiamo svolto in data odierna. La legislazione in materia prevede solo l’erogazione dei docenti di sostegno, i quali, però, hanno il compito esclusivo di svolgere attività didattica. La problematica, relativa alle funzioni specialistiche di assistenza igienico-sanitaria, deve essere risolta da norme specifiche a livello centrale per sopperire ad un vuoto normativo per la tutela degli studenti disabili e per consentire loro una migliore inclusione scolastica nel rispetto del diritto alla salute”.

“Nonostante ciò abbiamo chiesto al presidente della cooperativa “San Giovanni Di Dio”, Raffaele De Nittis, un operatore socio-sanitario che a titolo gratuito per un’ora al giorno fornirà l’assistenza di cui necessita l’alunno”.